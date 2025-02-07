Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Son dönemde birbiri ardına yaşanan uçak kazaları dünya gündeminde geniş yer bulurken, bugün bir facia haberi de Brezilya'dan geldi.

BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sau Paulo şehrinde küçük bir uçak, trafikte seyreden çok sayıda aracın üzerine düştü. Uçağın düştüğü noktada büyük bir patlama meydana gelirken, kazanın etkisiyle araçların alev alev yandığı görüntüler servis edildi.

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İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yetkililer can kaybının artabileceği uyarılarında bulunurken uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletlinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.