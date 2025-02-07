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Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

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Brezilya'nın Sau Paulo şehrinde küçük bir uçak trafikte seyreden araçların üzerine düştü. Uçağın düşüşüyle korkunç bir patlama meydana gelirken, bölgeden servis edilen görüntülerde dumanların gökyüzünü kapladığı ve araçların alev alev yandığı görüldü. İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan 2 kişinin cansız bedeni çıkarılırken yetkililer can kaybının artabileceğini aktardı.

Son dönemde birbiri ardına yaşanan uçak kazaları dünya gündeminde geniş yer bulurken, bugün bir facia haberi de Brezilya'dan geldi.

BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sau Paulo şehrinde küçük bir uçak, trafikte seyreden çok sayıda aracın üzerine düştü. Uçağın düştüğü noktada büyük bir patlama meydana gelirken, kazanın etkisiyle araçların alev alev yandığı görüntüler servis edildi.

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İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yetkililer can kaybının artabileceği uyarılarında bulunurken uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletlinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

geçmiş olsun

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

2025 YILI FELAKETLERİN ARTIŞI ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ.YILBAŞI KUTLAYANLARA İTHAF

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