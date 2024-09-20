Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevden alındı

Brezilya'da bir müsteşar, eşini aldatırken yakalanması sonucu işinden kovuldu.

Olay 12 Eylül'de Niteroí şehrinde gerçekleşti. Koruma ve Kamu Hizmetleri Dairesi'nde müsteşar yardımcısı olarak çalışan Marcelo Serra, Praia Grande Oteli'nden çıkarken eşi Gabrielle Kienen tarafından bir kadınla birlikte yakalandı.

Kienen, kocasını belediyeye ait araçta başka bir kadınla görünce öfkelendi. Aracın camına vurarak kapıyı açtı ve Serra'ya bağırmaya başladı. Çiftin altı yıldır evli olduğu öğrenildi.

Kienen, "Hayatımı mahvettin, alçak!" diye bağırarak kocasının konumunu ve görevini açıkça belirtti. Serra araçla uzaklaşmaya çalışırken, bir görgü tanığı olayı videoya kaydetti.

Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve belediye yönetiminin dikkatini çekti. Bunun üzerine Serra, Cumartesi günü görevinden alındı.

Belediye yaptığı açıklamada, resmi araçların kişisel amaçlarla kullanılmasının yasak olduğunu belirtti, ancak çalışanların özel hayatları hakkında yorum yapmayacaklarını ekledi.

Bu olay, Serra'nın hem evliliğini hem de kariyerini olumsuz etkiledi. Sosyal medya profilinde eşinin adıyla bir alyans emojisi kullanması, yaşanan durumun ironisini artırdı.