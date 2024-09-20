Üye Girişi
Haberler

Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevden alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da bir müsteşar, eşini aldatırken yakalanması sonucu işinden kovuldu. Olay, Niteroí şehrinde gerçekleşti. Marcelo Serra, eşi tarafından başka bir kadınla belediyeye ait araçta görüldü ve bu durum sosyal medyada hızla yayıldı. Belediye, resmi araçların kişisel amaçlarla kullanılmasının yasak olduğunu belirtti ve Serra'nın görevine son verdi. Bu skandal, Serra'nın hem evliliğini hem de kariyerini olumsuz etkiledi.

Brezilya'da bir müsteşar, eşini aldatırken yakalanması sonucu işinden kovuldu.

Olay 12 Eylül'de Niteroí şehrinde gerçekleşti. Koruma ve Kamu Hizmetleri Dairesi'nde müsteşar yardımcısı olarak çalışan Marcelo Serra, Praia Grande Oteli'nden çıkarken eşi Gabrielle Kienen tarafından bir kadınla birlikte yakalandı.

Kienen, kocasını belediyeye ait araçta başka bir kadınla görünce öfkelendi. Aracın camına vurarak kapıyı açtı ve Serra'ya bağırmaya başladı. Çiftin altı yıldır evli olduğu öğrenildi.

Kienen, "Hayatımı mahvettin, alçak!" diye bağırarak kocasının konumunu ve görevini açıkça belirtti. Serra araçla uzaklaşmaya çalışırken, bir görgü tanığı olayı videoya kaydetti.

Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve belediye yönetiminin dikkatini çekti. Bunun üzerine Serra, Cumartesi günü görevinden alındı.

Belediye yaptığı açıklamada, resmi araçların kişisel amaçlarla kullanılmasının yasak olduğunu belirtti, ancak çalışanların özel hayatları hakkında yorum yapmayacaklarını ekledi.

Bu olay, Serra'nın hem evliliğini hem de kariyerini olumsuz etkiledi. Sosyal medya profilinde eşinin adıyla bir alyans emojisi kullanması, yaşanan durumun ironisini artırdı.

Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevinden alındı

Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevinden alındı

Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevden alındı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Sosyal Medya Brezilya Politika Brezilya 3-sayfa Dünya Medya

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });