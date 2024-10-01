Kurtulmak için başka çaresi yoktu, canını zor kurtardı

Canını kurtarmak için dev anakondayı ısırdı. Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Terra Santa'da yaşanan olayda, ismi açıklanmayan adamın canını kurtarmak için yılanla mücadele ettiği görüntüler tıklanma rekorları kırdı.

Hayatta kalmak için yılanla mücadele ederek onu ısıran bir adamın görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Terra Santa'da yaşanan olayda, ismi açıklanmayan adamın canını kurtarmak için devasa yılanla mücadele etti. Cesur adam, boynuna dolanan yılanı engelleyerek hayatını kurtarmak için dev anakondayı ısırmak zorunda kaldı. Etrafını saran yılana dişlerini geçirdiği anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda adamın güçlü sürüngenle nasıl mücadele ettiğini gösteren anlar tıklanma rekoru kırdı. Görüntülerde bir başka adam yılanın kuyruğundan tutarken üçüncü bir kişi de yardım etmeye çalıştı. Daha sonra talihsiz adam kendini kurtarmak için çaresizce dişlerini yılanın başına yakın bir yere geçirdi. Anakonda saldırıları nadir olarak görülür. Sürüngenlerin tipik olarak yaşadığı Amazon ormanlarının nehirlerinde meydana gelebilir. Su boğası olarak da adlandırılan anakonda, dünyanın en büyük yılanlarından biri. Bu yılanlar sekiz metreden daha uzun ve 200 kilodan daha ağır olabilir. Anakondalar avlarını öldürmek için kaba güçlerini kullanarak nefes alamaz hale gelene kadar sıkarlar. Uygun ortam sağladıklarında ise avlarını bütün olarak yutarlar.