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Kurtulmak için başka çaresi yoktu, canını zor kurtardı

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Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında ilginç bir olay yaşandı. Bir adam, canını kurtarmak için dev bir anakondayla mücadele ederken sıra dışı bir yönteme başvurdu. Adamın 200 kiloluk anakondayla boğuşması, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

Canını kurtarmak için dev anakondayı ısırdı. Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Terra Santa'da yaşanan olayda, ismi açıklanmayan adamın canını kurtarmak için yılanla mücadele ettiği görüntüler tıklanma rekorları kırdı.

Brezilya'da Adam Canını Kurtarmak İçin Dev Anakondayı Isırdı

Hayatta kalmak için yılanla mücadele ederek onu ısıran bir adamın görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki Terra Santa'da yaşanan olayda, ismi açıklanmayan adamın canını kurtarmak için devasa yılanla mücadele etti. Cesur adam, boynuna dolanan yılanı engelleyerek hayatını kurtarmak için dev anakondayı ısırmak zorunda kaldı. Etrafını saran yılana dişlerini geçirdiği anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Brezilya'da Adam Canını Kurtarmak İçin Dev Anakondayı Isırdı

Videoda adamın güçlü sürüngenle nasıl mücadele ettiğini gösteren anlar tıklanma rekoru kırdı. Görüntülerde bir başka adam yılanın kuyruğundan tutarken üçüncü bir kişi de yardım etmeye çalıştı. Daha sonra talihsiz adam kendini kurtarmak için çaresizce dişlerini yılanın başına yakın bir yere geçirdi. Anakonda saldırıları nadir olarak görülür. Sürüngenlerin tipik olarak yaşadığı Amazon ormanlarının nehirlerinde meydana gelebilir. Su boğası olarak da adlandırılan anakonda, dünyanın en büyük yılanlarından biri. Bu yılanlar sekiz metreden daha uzun ve 200 kilodan daha ağır olabilir. Anakondalar avlarını öldürmek için kaba güçlerini kullanarak nefes alamaz hale gelene kadar sıkarlar. Uygun ortam sağladıklarında ise avlarını bütün olarak yutarlar.

Brezilya'da Adam Canını Kurtarmak İçin Dev Anakondayı Isırdı

Kurtulmak için başka çaresi yoktu, canını zor kurtardı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

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