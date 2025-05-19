Bremen'de Döner Dükkanında Yangın: 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Bremen'de Döner Dükkanında Yangın: 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Almanya'nın Bremen kentinde bir döner dükkanında çıkan yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu, hastanede yaşamını yitirdi. Yangında 4 kişi yaralanırken, olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Haber: İlhan Baba

(BREMEN) - Almanya'nın Bremen kentinde bir döner dükkanında çıkan yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Bremen kenti, Neustadt semtinde bir döner dükkanında, cuma günü çıkan yangında, aralarında 5 yaşındaki kız çocuğunun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olayda yaralanan, küçük kızın yanı sıra 38 yaşındaki annesi ve 60 yaşındaki büyükannesi ile bir dönerci çalışanı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaye kaldırıldı.

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, yaralı anne ile döner dükkanı çalışanı bir kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Olayda, dükkanda bulunan bir başka kişinin, itfaiye ekipleri gelmeden kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardığı aktarıldı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Polis yetkilileri, yangının çıkış sebebinin hala belirsiz olduğunu, konunun araştırıldığını bildirdi. Kundaklama veya kasıtlı eyleme dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Yangında, döner dükkanı tamamen küle döndü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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