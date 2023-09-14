Bosna Hersek'te ICTY'nin 30. kuruluş yılı konferansı düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi. Konferansta ICTY'nin faaliyetleri ve eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları ele alındı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansta eski Yugoslavya'da 1990'lı yıllarda işlenen savaş suçlarının cezalandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 1993'te Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan ICTY'nin faaliyetleri ele alındı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, BM'nin, 1992-1995'te Bosna Hersek'te yaşanan savaşın uluslararası barış ve güvenliğine tehdit oluşturduğunun farkında olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla BM, suçluların adaletin karşısına çıkarılması için kararlı bir adım attı." dedi.

ICTY'nin önemli bir arşive sahip olduğuna işaret eden Becirovic, "ICTY'de 4 bin 600'den fazla tanık dinlendi. Toplamda yaklaşık 1500 yıl hapis cezası verildi. 7 de müebbet var." diye konuştu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt de ICTY veya başka bir mahkemede yargılanan kişilerin kamu görevlerinde yer almaması gerektiğine dikkati çekerek, "Herkes, ne yaşandığını bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ICTY, faaliyetlerini 2017'de tamamladı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) Başkanı Graciela Gatti Santana da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşananlarla ilgili gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ICTY'nin 2017'de faaliyetlerini tamamlamasıyla UCMRM'nin görevi devraldığını belirtti.

UCMRM Başsavcısı Serge Brammertz, ICTY'de çok sayıda savaş suçlusunun yargılandığına dikkati çekerek, "Maalesef, Bosna Hersek'teki savaşta suçlanan birçok şüpheli, Sırbistan ve Hırvatistan'a kaçtı. Bu kişiler için de bir an evvel süreçler başlatılmalı." dedi.

Konferans, Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği ile Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneğince organize edildi.

Bu arada ICTY, faaliyetlerine 2017'de son vererek görevini UCMRM'ye devretmişti.

ICTY'nin verdiği "soykırım", "insanlığa karşı suçlar" ve "savaş suçları" cezaları, bulunduğu konum önemli olmaksızın herkesin yargılanıp cezalandırılabileceğini göstermişti.

ICTY'de yargılanan, 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın sorumlusu eski Sırp komutan Ratko Mladic ve Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın baş sorumlularından Radovan Karadzic, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.