Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

1993'ten bu yana genel geçişlere kapalı olan Türkiye–Ermenistan sınırının, 1 Ocak 2026'dan itibaren ilk etapta üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleriyle sınırlı şekilde açılmasının planlandığı iddia edildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın yeniden açılmasına ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Rusya merkezli Lenta'nın haberine göre, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme süreci özel temsilcisi Serdar Kılıç tarafından Erivan'a iletildiği öne sürülen resmi bir belgede, sınırın 1 Ocak 2026 tarihinde açılmasının planlandığı belirtildi.

İddiaya konu belgede, ilk aşamada geçişlerin yalnızca üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahipleriyle sınırlı olacağı kaydedildi. Ekonomim'in haberine göre belgede ayrıca, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a yönelik yük taşımacılığına ilişkin bir transit önerisinin de yer aldığı aktarıldı.

YÜK TAŞIMACILIĞINA HAZIR DEĞİL

Öte yandan Ermeni gazetesi Hraparak, Türkiye'nin iki ülke arasında doğrudan yük taşımacılığına henüz hazır olmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.

"UMUYORUM Kİ BU ADIMLAR GERÇEKLEŞECEK"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise 2 gün önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2026'da ikili ilişkilerde bazı adımların atılacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "İkili diyaloğumuz çerçevesinde artık sembolik hatta sembolik olmayan, daha geniş ve somut adımların atılmasının vakti geldi ve umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan, demir yolu projesinin bu süreçte ilk adım olabileceğini düşündüğünü de belirterek, Erivan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapı ile ileri teknoloji ekipman temini üzerinde çalıştığını ve bu altyapının Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında da kullanılacağını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bob projesi kapsamında apo çıkacak teröristler çıkacak Türkiye'nin en verimli güzel alanları Bob projesi başkanı Kılıçdaroğlu tarafından başkalarının yönetimine verilecek Kılıçdaroğlu'na dikkat edin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bir bunlar eksikti..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Akkape mehape ulkeyı mahvetti ulke yol gecen hanına döndü bizi çok ama çok kötü bir son bekliyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

