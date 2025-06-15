Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'ın dini lideri Hamaney'i öldürme planını veto ettiği iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu iddiaya yönelik soruya "Bu konuya girmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran dini lideri Hamaney'i öldürme planını veto ettiğine ilişkin iddialar uluslararası basında yer aldı. Söz konusu iddiaya yönelik soruya Netanyahu,"Bu konuya girmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalarda, İsrail çok sayıda kritik isme yönelik saldırı gerçekleştirdi. İran'ın üst düzey komuta kademesi ilk saldırılarda hayatını kaybederken; uluslararası basında bomba bir iddia öne sürüldü.

"TRUMP HAMANEY'İ ÖLDÜRME PLANINI VETO ETTİ"

Reuters'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'ın dini lideri Hamaney'i öldürme planını veto etti.

"BU KONUYA GİRMEYECEĞİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu iddiaya yönelik soruya "Bu konuya girmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

TRUMP: ANLAŞMA YAPILMALI

Öte yandan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi" dedi.

Trump, ayrıca Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginliğe kendisinin müdahil olması neticesinde barış geldiğini öne sürerek, "Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum, ama sorun değil, insanlar anlıyor." ifadelerini paylaştı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI İLE BAŞLADI

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği İsrail-İran çatışmalarını İsrail'in İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemesi ile başladı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı.

İRAN'IN KARŞI SALDIRISIYLA DEVAM ETTİ

İsrail'in saldırılarının ardından İran'da karşı saldırıya geçti. İran'ın füze saldırıları Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım neden oldu.

Karşılıklı hava saldırıları günlerdir devam ediyor. Çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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