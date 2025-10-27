Haberler

Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılanan Starmer'ın Türkiye'ye gelmeden önce 2 Eurofighter jetini Ankara'ya gönderdiği iddia edildi.

  • İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı görüşmelerini görüşmek için Ankara'ya geldi.
  • İngiltere'nin Türkiye'ye 2 Eurofighter jet gönderdiği iddia edildi.
  • Türkiye'nin 40 Eurofighter uçağı alması bekleniyor, bunların 20'si Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden verilecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün Ankara'ya geldi.

MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞINDA KARŞILADI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.

Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

İNGİLTERE'DEN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Ziyaretin ana gündem maddesinin Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçakları olması beklenirken, görüşme öncesinde İngiltere'den dikkat çeken bir adım geldiği iddia edildi.

2 EUROFIGHTER JETİ GÖNDERDİ

Middle East Eye'ın (MEE) güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yapılacak görüşmenin ciddiyetini göstermek amacıyla Starmer'ın, Türkiye'ye kendisi gelmeden önce 2 Eurofighter jeti gönderdiği öne sürüldü.

40 UÇAK İÇİN ANLAŞMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Erdoğan-Starmer zirvesinde uçak teslimatının hızlanması için İngiltere'nin halihazırda kullandığı uçakların verilmesi seçeneğinin üzerinde duruluyor.

Buna göre Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) kullandığı 20 Eurofighter savaş uçağı Türkiye'ye verilecek. Kalan 20 uçak ise daha sonra Türkiye'nin önceliklerine göre uyarlanarak teslim edilecek.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Bir yanda yolladı öbür tarafta iddia ediliyor hadi ortasını bulalım henüz havada olsun emperyaller nekadar çırpınırsa çırpınsın Türk halkı kararını verdi geri vites yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
