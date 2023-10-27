Bölge yangın yeri! ABD, Suriye'deki İran tesislerini vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, son 10 günde Suriye ve Irak'taki askerlerinin İran destekli gruplar tarafından 16 kez hedef alındığını duyurdu. Pentagon buna karşılık olarak Suriye'deki İran Devrim Muhafızları'na ait 2 askeri tesisi vurdu. Açıklamada, "İran destekli grupların Amerikan üslerine yönelik saldırıları kabul edilemez ve durmalı." denildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim tarihleri arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı da Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait 2 askeri tesisin vurulduğunu duyurdu.

"10 GÜNDE 16 SALDIRININ HEDEFİ OLDUK"

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar hakkındaki bir soruya Ryder, "Size 17-26 Ekim tarihleri arasında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'ta en az 12, Suriye'de 4 ayrı kez tek yönlü taarruz dronları ve roketlerle saldırıya uğradığını söyleyebilirim." dedi.

"BU GRUPLAR İRAN'LA BAĞLANTILI"

Ryder, yeni bilgiler geldikçe bu rakamları revize etmeye devam edeceklerini belirterek, saldırılarda sorumluluğu üstlenen gruplar hakkında ise "Bu grupların İran'la bağlantılı olduğunu bildiğimizi söylemek dışında detay bilgi vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

"SALDIRILAR KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAK"

Buna karşılık ABD Savunma Bakanlığı da Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait 2 askeri tesisin vurulduğunu duyurdu. "Bölgedeki Amerikan askerlerine yapılan saldırılar karşılıksız bırakılmayacak ve ABD kendini savunacak" denilen açıklamada, saldırılar devam ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini savunacağı belirtildi. Ayrıca, "İran destekli grupların Amerikan üslerine yönelik saldırıları kabul edilemez ve durmalı." açıklaması yapıldı.

ORTA DOĞU'YA 900 ABD ASKERİ GÖNDERİLİYOR

Pentagon sözcüsü toplantıda ayrıca, Orta Doğu'da çatışmaların daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye 900 asker ve ek hava savunma sistemleri göndereceklerini duyurdu. Ryder, "İlk kuvvet duruşu duyurumuzdan bu yana yaklaşık 900 askerin ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına konuşlandırıldığını veya konuşlanma sürecinde olduğunu doğrulayabilirim." dedi.

Bölgeye konuşlandırılacak söz konusu birimlerle birlikte Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) bataryaları, Patriot ve Avenger bataryaları ve ilgili hava savunma sistemi unsurlarının da yer alacağını kaydeden Ryder, bunların bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemeyi amaçladığını söyledi. Ryder, ayrıca ABD'nin İsrail'e "hava savunma yeteneklerini daha da güçlendirmek" amacıyla envanterinde bulunan iki ABD Demir Kubbe sistemini de sağlamayı planladığını belirterek, operasyonel güvenlik nedeniyle sevkiyat veya teslimat tarihi hakkında bilgi vermeyeceğini kaydetti.