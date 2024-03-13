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Boeing, bir haftada beşinci güvenlik olayını yaşadı: Uçak, kalkıştan hemen sonra iniş takımından yakıt sızması nedeniyle acil iniş yaptı

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Boeing, bir hafta içinde beşinci güvenlik olayını yaşadı. Sydney'den San Francisco'ya gitmekte olan bir Boeing 777 uçağında iniş takımından yakıt sızıntısı yaşandı ve acil iniş yapmak zorunda kaldı. Aynı gün içinde Sydney'den Auckland'a gitmekte olan bir Boeing 787 Dreamliner uçağı da teknik bir sorun yaşadı. Bu olaylar sonucunda Boeing, hükümet soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldı.

Boeing, bir hafta içindeki beşinci güvenlik olayını yaşadı: San Francisco'ya gitmekte olan ve Sydney'den kalkan bir uçakta iniş takımından yakıt sızıntısı yaşandı ve acil iniş yapıldı.

Beleaguered Boeing, bir hafta içinde beşinci güvenlik olayını yaşadı. Son olay, Sydney'den San Francisco'ya gitmekte olan bir Boeing 777 uçağında yaşandı. Uçak, iniş takımından yakıt sızıntısı nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, uçağın Sydney Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiğini ve herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

Bu olayın yanı sıra, birkaç saat önce Sydney'den Auckland'a gitmekte olan bir Boeing 787 Dreamliner uçağı da bir teknik sorun yaşadı. Bu olayda, bir yolcunun koltuklarından sarsılarak kabin tavanına çarptığı ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Her iki olay da şu anda Boeing'in yoğun bir incelemesi altında.

Boeing, birkaç hükümet soruşturmasıyla karşı karşıya. Ulaştırma Sekreteri Pete Buttigieg, Boeing'in "ciddi bir dönüşüm" yapması gerektiğini söyledi. FAA'nın Boeing'i incelediğini belirten Buttigieg, Boeing'in herhangi bir kuruluşla tam işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Boeing, kalite kontrol sorunlarını düzeltmek için 90 gün içinde bir plan sunması gerektiği FAA tarafından uyarıldı.

ABD'de, firmanın üretim standartlarına ilişkin endişeleri dile getiren eski bir Boeing çalışanı olan John Barnett, şehir dışında olduğu sırada dava ile ilgili hukuki işlemler nedeniyle ölü bulundu. Havacılık devi Boeing, uçaklarında yaşanan sorunlarla ilgili olarak davalarla ve denetimlerle mücadele ediyor.

Boeing, bir haftada beşinci güvenlik olayını yaşadı: Uçak, kalkıştan hemen sonra iniş takımından yakıt sızması nedeniyle acil iniş yaptı

Boeing, bir haftada beşinci güvenlik olayını yaşadı: Uçak, kalkıştan hemen sonra iniş takımından yakıt sızması nedeniyle acil iniş yaptı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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