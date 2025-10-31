BM Sudan'daki İç Savaş ve Katliamı Kınadı

(ANKARA)- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler ve Acil Durum Yardım Koordinatörü (OCHA) Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'da devam eden iç savaş ve El Faşir'de yaşanan katliama ilişkin açıklama yaptı. Fletcher, "Kadınlar ve kız çocukları tecavüze uğruyor, insanlar vahşice öldürülüyor ve bu durum tam bir cezasızlıkla yapılıyor. Çığlıkları duyamıyoruz ama biz bugün burada otururken dehşet devam ediyor" dedi.

Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'da devam eden iç savaş ve katliamla ilgili büyükelçilerle toplantı yaptı. Fletcher, 500 günden fazla süredir kuşatma altında olan şehrin Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin (SAF) kontrolünden Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) militanlarının eline geçmesinin ardından militanların şu sıralar ev ev dolaştığını" belirterek, "Sivillerin kaçmaya çalıştığı sırada yaygın infazlar gerçekleştirildiğine dair güvenilir raporlar olduğunu" kaydetti.

Fletcher, çatışmalarda hedef alınan çok sayıda sağlık tesisinden biri olan Suudi Doğum Hastanesi'nde "yaklaşık 500 hasta ve refakatçisinin öldürüldüğünün bildirildiğini" hatırlattı.

Fletcher, "On binlerce dehşete düşmüş, açlıktan ölmek üzere olan sivil kaçtı ya da kaçış halinde. Kaçmayı başaranların -ki bunların büyük çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılar- bu tehlikeli yolculuk sırasında gasp, tecavüz ve şiddete maruz kalıyor" dedi.

"Dehşet yayılmaya devam ediyor"

BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee aynı toplantıda konuştu. Pobee, El Faşir'in düşüşünü "güvenlik dinamiklerinde önemli bir değişim" olarak nitelendirerek, "bunun Sudan ve daha geniş bölge için derin sonuçları olduğu" uyarısında bulundu.

Pobee, "Cinsel şiddet de dahil olmak üzere, kitlesel vahşet, etnik hedefli şiddet ve uluslararası insani hukukun daha fazla ihlal edilmesi riski alarm verici düzeyde yüksekliğini korumaktadır. Sivilleri koruma taahhütlerine rağmen, gerçek şu ki El Faşir'de kimse güvende değil. Sivillerin şehri terk etmesi için güvenli bir geçiş yolu yok" ifadelerini kullandı. Pobee, "Bara'da son günlerde beşi Sudan Kızılayı gönüllüsü olmak üzere en az 50 sivilin öldürüldüğünü" belirtti.

"Darfur'un yirmi yıl önce yaşadığı dehşetle aynı"

Tom Fletcher, 2000'lerin başında dünyayı şoke eden ve nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesi iddianamelerine yol açan vahşete atıfta bulunarak, "El Faşir'de yaşananlar, Darfur'un yirmi yıl önce maruz kaldığı dehşeti hatırlatıyor. Ancak bugün nedense çok farklı bir küresel tepki görüyoruz; bir kabullenmişlik. Bu aynı zamanda bir kayıtsızlık krizidir" şeklinde konuştu.

Fletcher, "Sudan krizi, temelinde bir koruma başarısızlığı ve uluslararası hukuku sürdürme sorumluluğumuzun ihlalidir. Vahşet, utanmaz bir cezasızlık beklentisiyle işleniyor. Dünya bütün bir nesli başarısızlığa uğrattı" ifadelerini kullandı.

"Kumdaki kan, ellerdeki kan"

Konsey'in "vahşeti durdurmak, güvenli insani erişimi sağlamak ve savaşı körükleyen silah akışını durdurmak için derhal ve güçlü bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini" söyleyen Fletcher, büyükelçilere hitaben, "Meslektaşlarımı El Faşir'in en son uydu görüntülerini incelemeye çağırıyorum; kumdaki kan. ve meslektaşlarımı, dünyanın bunu durdurmaktaki süregelen başarısızlığını incelemeye çağırıyorum. Ellerdeki kan" dedi.