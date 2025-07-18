BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki Gerginlikler ve İsrail Saldırılarını Görüştü

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasındaki gerginliği ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için toplandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 'Orta Doğu'da durum' gündemiyle Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'nin 8 Aralık'tan bu yana pek çok zorluğa rağmen önemli ilerlemeler kaydederek kapsayıcı bir siyasi geçiş ve ulusal uzlaşıya olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin baştan beri Suriye'nin barış, toparlanma ve yeniden inşa süreçlerini desteklediğini vurguladı. Yıldız, buna karşın İsrail'in, Suriye'nin istikrara ulaşma çabalarını sekteye uğratmak için 8 Aralık'tan itibaren saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, "İsrail'in devam eden saldırgan tutumu, Suriye'nin toplumsal birlik temelinde yeniden yapılanma çabalarını doğrudan engelliyor. Askeri müdahaleleri ve provokatif söylemleri, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atıyor" diye konuştu.

İsrail'in her türlü saldırganlığının reddedilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, bu saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırdığını, sivil kayıplarını ve yerinden edilmeleri artırdığını belirtti. Yıldız, "Suriye halkı barış fırsatından mahrum edilmemelidir" diyerek, Güvenlik Konseyi'ne, gerilimin azaltılması, İsrail'in saldırganlığının derhal durdurulması, Suriye yönetiminin Süveyda'da sükuneti sağlama ve sivil kayıpları önleme çabalarının desteklenmesi ve bölgede şiddeti körükleyenlerin hesap vermesinin sağlanması için birlik olma çağrısında bulundu.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak de "Suriye, bir BM üyesi devletin egemenliğini ihlal eden bu açık İsrail saldırılarını şiddetle kınamaktadır. İsrail'in işgal ve saldırıları, Suriye'nin istikrarını bozmayı ve ülkeyi çatışmaya sürüklemeyi hedefleyen sistematik politikalarının bir parçasıdır. Bu saldırılar, Suriye devletinin ulusal bir yaklaşımla güvenlik ve istikrarı sağlama, iç gerilimleri kontrol altına alma çabalarını doğrudan engellemeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarının ciddiyetine rağmen Suriye'nin sağduyulu davranarak Türkiye'nin de dahil olduğu arabuluculuk girişimlerine yanıt verdiğini belirten Aldahhak, bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmesini önlemeye çalıştıklarını vurguladı. Aldahhak, "Suriye halkı, hiçbir dış gücün kendilerini Suriye'yi bölmeyi ve istikrar çabalarını baltalamayı amaçlayan bir savaşa çekmesine izin vermeyecektir. İşgalci güçlerin, ülkelerine karşı saldırganlık ve uluslararası hukuk ihlalleri için öne sürdükleri tüm bahaneleri reddeder" diye konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea ise Süveyda'daki şiddeti sert bir dille kınadıklarını belirterek, ABD'nin Suriye'deki tüm taraflarla, bütünleşme ve Suriyeliler için daha refah bir gelecek hedefiyle aktif bir şekilde iletişim kurduğunu söyledi. Shea, "ABD, son İsrail saldırılarını desteklemese de mevcut krizi çözmek ve iki egemen devlet arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik temaslar yürütmektedir" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, komşularıyla barış içinde, istikrarlı bir Suriye vizyonuna sahip olduğunu belirten Shea, ABD'nin Suriye'nin ulusal birliğini desteklediğini ve azınlık gruplarıyla barışçıl, kapsayıcı bir çözüm için Türkiye gibi müttefiklerle iş birliği yaptığını aktardı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, konuşmasında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını kaydederek, "Bu saldırılar, uluslararası hukukun, BM Şartı'nın ve 1974 Kuvvetler Ayrılığı Anlaşması'nın açık bir şekilde çiğnenmesidir" dedi. Nebenzia, Rusya'nın Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini vurgulayarak, "Ne dış ne de iç aktörlerin, özellikle etnik ve dini gerilimleri körükleyerek Suriye'deki hassas durumu kendi jeopolitik çıkarları için kullanmasına müsaade edebiliriz" diye konuştu.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "İsrail'in eylemleri uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte ve Suriye'nin barış, istikrar ve siyasi geçiş sürecine yeni engeller çıkarmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Geng, Çin'in bu saldırıları kınadığını net bir şekilde ifade ederek, İsrail'e Suriye'ye yönelik askeri operasyonlarını derhal durdurması ve Golan Tepeleri dahil Suriye topraklarından en kısa sürede çekilmesi çağrısı yaptı.