BM: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları derhal durdurulmalı

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 'kabul edilemez ve haklı gösterilemez' olduğu belirtilerek, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 'Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunması' başlığı altında toplandı. Toplantının açılışında konuşan BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'nın ülke genelindeki geniş çaplı hava saldırılarının yıkım ve acıya neden olduğunu vurgulayarak, "Yeni yılın başlangıcı, Ukrayna'ya barış veya rahatlama getirmedi; aksine yeni çatışmalar ve yıkım getirdi" ifadelerini kullandı.

DiCarlo, hava sıcaklıklarının donma noktasının çok altına düştüğü bir dönemde, Rusya'nın özellikle enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılarını yoğunlaştırdığını, bu durumun çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını, ayrıca milyonlarca Ukraynalıyı uzun süre elektriksiz, ısıtmasız ve susuz bıraktığını kaydetti

Son dönemdeki saldırıların detaylarını paylaşan DiCarlo, 8-9 Ocak gecesi Rusya'nın 242 İHA ve 36 füze fırlattığını ve ayrıca Lviv bölgesinin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu düşünülen 'Oreşnik' adlı orta menzilli balistik füzeyle hedef alındığını aktardı. DiCarlo, bu silahın kullanımının endişeleri artırdığını vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) verilerini paylaşan DiCarlo, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 763'ü çocuk 14 bin 999 sivilin öldürüldüğünü, 2 bin 486'sı çocuk 40 bin 601 kişinin de yaralandığını bildirdi. OHCHR İzleme Misyonu'nun raporuna atıfta bulunan DiCarlo, "2025 yılı, 2022'den bu yana siviller için en ölümcül yıl oldu. Gerçek rakamların ise resmi verilerden çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma da değinen DiCarlo, santral çevresindeki askeri hareketliliğin ve patlamaların arttığını, durumun 'son derece tehlikeli' olduğunu belirtti. Tarafları, felaket riskini azaltmak için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğine çağırdı.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan DiCarlo, "Nerede gerçekleşirlerse gerçekleşsinler, bu saldırılar kabul edilemez, haklı gösterilemez ve derhal durdurulmalıdır. Savaşın uluslararası sisteme verdiği zarar hala ölçülüyor. Bu savaş asla başlamamalıydı. Artık durdurulmalı" ifadelerini kullandı.