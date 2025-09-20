BM Güvenlik Konseyi, İran'a Yönelik 'Snapback' Yaptırımları Geri Getiren Tasarıyı Reddetti

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik 'snapback' yaptırımların geri getirilmemesini öngören bir tasarıyı reddetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 28 Ağustos'ta İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma imkanı sağlayacak 'snapback' mekanizmasını devreye almasının ardından, yaptırımların geri getirilmemesini öngören bir tasarıyı oylamak için toplandı.

Oylamada Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir ise tasarının kabul edilmesini yönünde oy kullanırken, İngiltere, Fransa, Danimarka, Slovenya, Sierra Leone, Panama, ABD, Yunanistan ve Somali tasarının reddi yönünde oy kullandı. Guyana ve Güney Kore ise çekimser oy verdi.

Tasarının kabul edilmemesinin, İran'a yönelik 'snapback' yaptırımlarının tekrar yürürlüğe konulmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.