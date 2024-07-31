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BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

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BM Güvenlik Konseyi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikastın ardından acil toplanma kararı aldı.

BMGK, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı

ACİL OTURUMU İRAN TALEP ETTİ

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi. Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

BMGK, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (8)

?í???:

Bizim köyün derneği BM den daha etkili :))

110
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Hikmet Bal:

BM güvenlik konseyi İsrail e hiç bir şey yapamaz boş

81
1
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ZİYA BAŞKAN:

hiçbir şey değişmez

61
1
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VEFA:

Hikayeden toplanıp atıp tutup gidecekler. Dünyanın neresinde, hangi derde ilaç oldu ki!..

36
1
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Erkan Daldaban:

Hıcbisey olmaz ??

31
1
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duyarlı vatandaş:

Kınama geliyor yaşasın

16
1
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A.Kılıç:

Eee.... Ne işe yarayacak bu toplantı... Beşli çetenin lideri ABD'nin bulunduğu bir toplantıdan ne hayır olabilir ki.... işte, dostlar bizi alış verişte görsün ....

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0
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Kimse Beni AF Etmesede Ruslar Eder:

Dünyadaki Tüm Savaşlar belki durabilir eğer Türkiyede herkesin elinde Rus Rublesi olsaydı ?

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