Guterres, Batı Şeria'da arazi kayıt işlemlerine başlayan İsrail'i kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatmasını kınadı. Bu kararın Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve toprak üzerindeki İsrail kontrolünü artırma riski taşıdığı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatan Tel Aviv hükümetini kınadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği hak ihlalleri konusunda açıklamada bulundu. Dujarric, "Genel Sekreter'in, İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerinin yeniden başlatılmasının Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve bölgedeki topraklar üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme riskini taşıdığı uyarısında bulundu. İsrail hükümetini bu kararı iptal etmeye çağıran Dujarric, Guterres'in sahadaki mevcut gidişatın iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığı uyarısını hatırlattı. Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in, Doğu Kudüs ve bunlarla ilişkili rejim de dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerinin de yasal geçerliliğinin olmadığı yönündeki görüşlerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
