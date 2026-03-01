Haberler

BM: İran'a müdahale bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a yönelik askeri müdahalelerin bölgede kontrol edilemeyen olaylar zincirini tetikleyebileceğini belirtti. Guterres, tüm tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı ve uluslararası barış için diplomasi dışındaki çözümlerin yetersiz olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a askeri müdahalenin, bölgede kimsenin kontrol edemeyeceği olaylar zincirini tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Orta Doğu'da durum' başlığı altında acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. ABD ile İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili BM Şartı ve uluslararası hukuka dikkat çeken Guterres, "Bu nedenle bu sabahtan beri ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri saldırıları kınadım" dedi.

Guterres, İran'a yönelik saldırılar için 'Askeri müdahale, dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleme riskini taşımaktadır' uyarısında bulundu.

İran'ın misilleme olarak Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırıları da kınadığını söyleyen Guterres, bölgede uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdide tanık olduklarını aktardı.

'TÜM TARAFLARI MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUM'

Guterres, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne diplomasi dışında alternatif bir çözüm olmadığını vurgulayarak, saldırıların ABD ile İran arasında yapılan üçüncü tur dolaylı görüşmelerin ardından gerçekleşmesiyle ilgili "Bu diplomasi fırsatının heba edilmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gerilimin azaltılması çağrısında bulunan Guterres, "Tüm tarafları, özellikle İran nükleer programı konusunda, derhal müzakere masasına dönmeye çağırıyorum. Daha fazla tırmanmayı önlemek için her şey yapılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
