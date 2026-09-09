BM Genel Kurulu’nun 81’inci dönemi açıldı

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu'nun 81'inci dönemi Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın başkanlığında açıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nun ilk oturumu Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'ın 2 Haziran'da başkanlığa seçilmesi ve dün yemin ederek göreve başlamasının ardından gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Rahman, sorumluluklarını en iyi şekilde, adalet, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yerine getireceğini bildirdi.

Rahman, büyüyen güven açığının, uluslararası kurumlara ve kolektif eyleme olan güveni sınadığını söyleyerek, "Bu açığı, diyalog, yenilenmiş iş birliği ve sonuç odaklı çalışma yoluyla kapatmalıyız" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde 'Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM' temasıyla başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı