BM Genel Kurulu'ndan İsrail'e 'Gazze'ye tam erişim' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'deki ağır insani krizin hafifletilmesi için yeni bir adım attı. İsrail'in insani yardım girişlerine tam izin vermesini ve BM'nin sahadaki çalışmalarını engellemeyi bırakmasını talep eden karar tasarısı, ezici çoğunlukla kabul edildi. 139 ülkenin destek verdiği tasarı, uluslararası toplumun Gazze'deki duruma yönelik artan endişesini bir kez daha ortaya koydu.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM İÇİN DERİN ENDİŞE

Kararda, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle Gazze Şeridi'ndeki ağır insani koşullara dikkat çekilerek, durumdan "derin endişe" duyulduğu belirtildi. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli danışma görüşü memnuniyetle karşılandı.

İSRAİL'E ÇAĞRI

UAD'nin görüşü doğrultusunda, İsrail'in işgal altındaki bölgelerde yaşayan sivillerin günlük temel ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı. BM Genel Kurulu, İsrail'den uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini ve tüm yükümlülüklerine gecikmeden uymasını talep etti.

GAZZE'YE İNSAN YARDIM AKIŞI

Kararda, Gazze'ye insani yardımların girişine tam olarak izin verilmesi, BM ve ilgili kuruluşların yürüttüğü yardım operasyonlarına engel olunmaması gerektiği vurgulandı. Özellikle BM'nin Filistinli mültecilere yönelik ajansı UNRWA'nın Gazze'de kritik bir rol üstlendiği belirtilerek, İsrail'in UNRWA ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan yardımları engellememesi istendi.

ÜYE DEVLETLERE "FİLİSTİN'E DESTEK VERİN " SESLENİŞİ

Karar, tüm BM üyesi devletlere Filistin meselesine ilişkin BM ile işbirliği yapmaları ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi için destek vermeleri çağrısıyla sona erdi.