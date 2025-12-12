BM Genel Kurulu'ndan İsrail'e "Gazze'ye tam erişim" çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine tam izin vermesini ve BM operasyonlarını engellememesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Norveç öncülüğünde 13 ülkenin desteğiyle sunulan tasarı, yapılan oylamada 139 "evet" oyuyla onaylandı. İsrail ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke "hayır" oyu verirken, 19 ülke çekimser kaldı. Türkiye, tasarıyı destekledi.
- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerine tam izin vermesini ve BM'nin sahadaki çalışmalarını engellemeyi bırakmasını talep eden bir karar tasarısını kabul etti.
- Karar tasarısı, 139 ülkenin desteğiyle ezici çoğunlukla kabul edildi.
- BM Genel Kurulu, İsrail'den uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini ve tüm yükümlülüklerine gecikmeden uymasını talep etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'deki ağır insani krizin hafifletilmesi için yeni bir adım attı. İsrail'in insani yardım girişlerine tam izin vermesini ve BM'nin sahadaki çalışmalarını engellemeyi bırakmasını talep eden karar tasarısı, ezici çoğunlukla kabul edildi. 139 ülkenin destek verdiği tasarı, uluslararası toplumun Gazze'deki duruma yönelik artan endişesini bir kez daha ortaya koydu.
GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM İÇİN DERİN ENDİŞE
Kararda, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle Gazze Şeridi'ndeki ağır insani koşullara dikkat çekilerek, durumdan "derin endişe" duyulduğu belirtildi. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli danışma görüşü memnuniyetle karşılandı.
İSRAİL'E ÇAĞRI
UAD'nin görüşü doğrultusunda, İsrail'in işgal altındaki bölgelerde yaşayan sivillerin günlük temel ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı. BM Genel Kurulu, İsrail'den uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini ve tüm yükümlülüklerine gecikmeden uymasını talep etti.
GAZZE'YE İNSAN YARDIM AKIŞI
Kararda, Gazze'ye insani yardımların girişine tam olarak izin verilmesi, BM ve ilgili kuruluşların yürüttüğü yardım operasyonlarına engel olunmaması gerektiği vurgulandı. Özellikle BM'nin Filistinli mültecilere yönelik ajansı UNRWA'nın Gazze'de kritik bir rol üstlendiği belirtilerek, İsrail'in UNRWA ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan yardımları engellememesi istendi.
ÜYE DEVLETLERE "FİLİSTİN'E DESTEK VERİN " SESLENİŞİ
Karar, tüm BM üyesi devletlere Filistin meselesine ilişkin BM ile işbirliği yapmaları ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi için destek vermeleri çağrısıyla sona erdi.