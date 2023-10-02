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BM'den Karabağ Raporu: Ermeni Sivillere Şiddet Tespit Edilmedi

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Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti terör operasyonuna ilişkin raporunu yayınladı. Raporda, Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığı, bölgede sivil altyapıların da hedef alınmadığını gördükleri kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti terör operasyonuna ilişkin raporunu yayınladı. Raporda, Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığı, bölgede sivil altyapıların da hedef alınmadığını gördükleri kaydedildi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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