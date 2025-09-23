BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu oturumu başladı.

"EVET DOSTUM BAŞIN BELADA"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın prompteri bozuldu. Bunun kendisi için sorun olmadığını belirten Trump, "Bu konuşmayı prompter olmadan yapıyorum. Prompter şu anda çalışmıyor ve bu benim için çok büyük bir sıkıntı değil. Burada sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yalnızca şunu söyleyeyim, bu prompteri yöneten kişi gerçekten çok büyük bir belaya girdi. Evet dostum başın belada" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...