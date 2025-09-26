Haberler

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM'de konuşmasına başladığı anda çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu neye uğradığını şaşırırken İran heyetinin, İsrail saldırılarında İran'da hayatını kaybeden sivillerin fotoğrafını masaya bırakarak salonu terk etmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tutuklanma korkusuyla rota değiştirerek geldiği ABD'de, 80'inci Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye çıktı. Netanyahu konuşmasına başladığı anda çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etti.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

NETANYAHU BOŞ SALONA KONUŞTU

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı. Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı ve Netanyahu'nun neredeyse boş olan salona konuştuğu görüldü.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

BİNA GİRİŞİNDE PROTESTOCULARDAN TEPKİ

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

İRAN HEYETİNDEN PROTESTOYA DAMGA VURAN HAREKET

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

BM'de Netanyahu protestosuna İran'dan damga vuran hareket

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Dünya
500
