- Bitlis balı dünya birincisi oldu

600 bal içerisinde Londra'daki yarışmada birinci seçildi

BİTLİS - Bitlis balı, dünyanın en prestijli bal yarışmalarından olan London International Honey Competıtıons ( Londra Uluslararası Bal Yarışmaları) çerçevesinde bütün testleri başarı ile geçerek 'Altın Bal' ödülü ile dünya birinciliği elde etti.

Zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen Bitlis balı, sahip olduğu kaliteyi başarıyla ortaya koyarak 600 bal içerisinden birinci seçildi. Geçtiğimiz ay uluslararası bal yarışmaları için Londra'daki laboratuvarlara gönderilen Bitlis balı, prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından birinci seçildi.

Yaklaşık 120 ülkeden 600 arıcının katıldığı değerlendirmede, Bitlis balının dünya birincisi seçilmesi, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşattı. Ürettiği balları laboratuvarlardaki testlerden başarıyla geçen ve jüri üyelerinin verdiği puanlarla Londra Uluslararası Bal Yarışmasında birincilik elde eden Bitlisli balcı Serdar Nevzat Ersan, ödülünü ise ilerleyen günlerde alacak. Arıcılık mesleğini üçüncü kuşak olarak devam ettiren Ersan, aile olarak yaklaşık 100 yıldır balcılıkla uğraştıklarını söyledi. 'Altın Bal' ödülünü alan Serdar Nevzat Ersan, "Bal alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan 'Golden Honey' ödülünü aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ürünlerimizi; tamamen doğal ortamda, dünyanın en eşsiz ve en zengin florasına sahip Bitlis ilimizin yüksek yaylalarında üretiyoruz. Bu eşsiz ürünleri bin 500 ile 2 bin 300 rakımlarda ve bin 200'e yakın bitki çeşitliliği olan yüksek yaylalarda üretimini yapıyoruz. Bu bitkilerin 170'i endemik bitki ve tıbbi yani şifalı olan bitki türlerinden elde edilir. Amacımız dünyanın en eşsiz ve zengin florasına sahip Bitlis ilimizin güzide balını, dünyadaki tüm tüketici sofralarında yer almasını sağlamaktır. Çünkü gerçek ve kaliteli bal yemek, herkesin hakkıdır" dedi.

Dünya çapındaki ödülü ikinci kez aldıklarının altını çizen Ersan, "2017 yılında yine Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia bal yarışması ödüllerinde dünya kalite ödülü ile ilimizi gururlandırmıştık. Bu yıl ise İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen uluslararası bal yarışmasında 600 katılımcıyı geçip ilimize 'Altın Bal' ödülünü kazandırmış bulunmaktayız. Jeoloji biliminde Bitlis masifi olarak tanımlanan ve mineral çeşitliliği açısından oldukça zengin bir toprağa sahip olan şehrimizde çok sayıda endemik ve tıbbi bitki türü bulunmaktadır. Yayla ve meralarımızın büyük kısmı, endemik ve tıbbi bitki örtüsüne sahip doğal floradan oluşmaktadır. İlimizde arıcılık faaliyetleri dünyanın bir başka yöresinde rastlanamayan gübre ve kil karışımından yapılan kovanlarda yapılmaktadır. Bu kovanlar ilimizin dışında hiçbir yerde kullanılmamakta ve üretim sürecinde hiçbir şekilde bu kovanlara müdahale yapılmamaktadır. Bu kovanlar hiçbir arıcılık tekniğinin uygulanmadığı doğal arı barınaklarıdır. Bitlis'imizin balı ülkemizde ve diğer ülkelerde haklı bir üne sahip olup, elde ettiği nebati kaynaklar nedeni ile lezzet ve aroma bakımından emsallerinden üstün özelliklere sahiptir. Kısacası kaliteli ve üstün kılan bütün parametreler Bitlis'imizin balında mevcuttur" ifadelerini kullandı.