Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür haber alınamayan Fikret Filibe (74), yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi'nde yaşayan Fikret Filibe'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan ekipler, Filibe'nin telefon sinyallerini incelemeye aldı. İncelemede, sinyallerin yaşadığı apartmandan geldiği tespit edildi. Binada arama çalışması başlatıldı. Aramada, Fikret Filibe'nin cansız bedenine apartmanın asansör boşluğunda ulaşıldı. Filibe'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.