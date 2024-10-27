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Birleşmiş Milletler'den Sudan'daki İnsani Kriz Açıklaması

Birleşmiş Milletler'den Sudan'daki İnsani Kriz Açıklaması
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Birleşmiş Milletler, Sudan'daki insani krizin kötüleştiğini ve 5 yaş altındaki 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

BİRLEŞMİŞ Milletler, Sudan'daki insani krizin giderek kötüleştiğini ve 5 yaş altındaki yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yaptığı ortak açıklamada, milyonlarca insanın acilen yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'daki insani krizin giderek kötüleştiği aktarıldı. Sudan'daki çatışmadan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası müdahalenin yoğunlaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, ülkede temiz su, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimin son derece sınırlı hale geldiği ve hayati altyapının çöktüğü kaydedildi.

Bu yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu ve acil olarak hayat kurtarıcı tedaviye ihtiyaçları olduğu belirtilen açıklamada, "Bu çocuklar zaten açlık nedeniyle savunmasız durumda ve eğer onlara kısa sürede ulaşılmazsa önlenebilir hastalıklardan ölme riskleri sağlıklı akranlarına göre 11 kat daha yüksek olacak" denildi.

Açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş insanların sayısının 11 milyondan fazla olduğunun vurgulanarak, Birleşmiş Milletler'in en savunmasız gruplara hayat kurtaran malzeme ve koruma sağlaması konusunda kısıtlamaların olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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