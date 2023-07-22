Pirenin tek bir ısırığı koca adamı yatağa düşürdü! Ellerini ve ayaklarını artık kullanamıyor

Grip semptomları ile acil servise kaldırılan 25 yaşındaki ABD'li adam septik şoka girdi, günlerce yoğun bakımda kaldı. Hastalığının tek bir pire ısırığından kaynaklandığı belirlenen adamın iki eli ve ayaklarının bir kısmı ampute edildi.

ABD'nin Houston kentinde yaşayan 35 yaşındaki Michael Kohlhof, ailesinin ilk başta şiddetli grip olduğunu düşündüğü semptomlarla geçen ay San Antonio acil servisine kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ayak parmaklarında his kaybı yaşadığını söyleyen adamın durumu acil serviste daha da kötüye gitti. Doktorlar kısa bir süre sonra Michael'ın septik şoka girdiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

DURUMU BİR TÜRLÜ İYİYE GİTMEDİ

Tamirci ve evcil hayvan bakıcısı olarak çalışan adama yoğun bakımda antibiyotik tedavisi başlandı. Organları zarar görmeye başladığı için diyalize alındı ancak durumu bir türlü iyiye gitmiyordu.

"BİR YA DA İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Anne J'Leene Hardaway, 20 Haziran'da doktorların kendisine beyin ölümünden endişe ettiklerini söylediklerini ve bu yüzden tüm aile üyelerini oğlu ile vedalaşmaya çağırdıklarını anlattı. Michael'ın erkek kardeşi Greg de abisinin ölümün eşiğine geldiğini belirterek, "Bir ya da iki kez ölümden döndü" dedi.

İKİ ELİ VE AYAKLARI AMPUTE EDİLDİ

Doktorların bile yaşayacağından şüphe ettiği adam 11 gün daha yoğun bakımda kaldı ve mucizevi bir şekilde verdiği yaşam savaşını kazandı. Ancak geçirdiği süreç ve kullandığı ilaçların etkisi ile ellerinde ve ayaklarında kangren oluşmuştu, bu nedenle doktorlar iki elini ve ayaklarının bir kısmını ampute etmek zorunda kaldı.

SEBEBİ PİRE ISIRIĞIYMIŞ

Doktorlar tedavi sürecinde 35 yaşındaki adamın ölümün kıyısına gelmesinin sebebinin pirenin tek bir ısırığından kaynaklanan tifüs hastalığı olduğunu belirledi. Michael kendini yorgun hissetmesine rağmen, teşhis konana kadar ciddi bir semptom göstermedi. ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezleri'ne (CDC), göre Tifüs belirtileri ateş, titreme, kas ağrısı, iştahsızlık ve kusmayı içeriyor.