Bir kadının aynı anda 2 erkekle evlendiği anlara ait görüntüler infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı

Sosyal medyada bir kadının 2 erkekle evlendiği anların yer aldığı video gündeme bomba gibi düştü. Video kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Ancak videonun, İtalyan şarkıcının klibinden alıntı olduğu anlaşıldı.

İtalya'da çekildiği belirtilen videoda, bir kadının arkadaşlarının da katıldığı bir nikah töreni görüntülendi. Ancak kadının iki erkekle evlenmesi, toplumda tartışmalara sebep oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcı ve bazı haber siteleri videoyla ilgili paylaşımda bulundu. Tartışma yaratan videoyla ilgili gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerin İtalyan şarkıcı Valley Latini'nin 5 ay önce çıkan "Illicit" isimli şarkısının video klibinden alıntı olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da çok eşliliğin suç teşkil ettiği ve video klipte oynayan erkeklerin ise model olduğu öğrenildi.