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Bir kadının aynı anda 2 erkekle evlendiği anlara ait görüntüler infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı

Dünya Haberleri

Sosyal medyada bir kadının 2 erkekle evlendiği anların yer aldığı video gündeme bomba gibi düştü. Video kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Ancak videonun, İtalyan şarkıcının klibinden alıntı olduğu anlaşıldı.

İtalya'da çekildiği belirtilen videoda, bir kadının arkadaşlarının da katıldığı bir nikah töreni görüntülendi. Ancak kadının iki erkekle evlenmesi, toplumda tartışmalara sebep oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcı ve bazı haber siteleri videoyla ilgili paylaşımda bulundu. Tartışma yaratan videoyla ilgili gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Bir kadının 2 erkekle evlendiği anlara ait görüntüler infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı

Söz konusu görüntülerin İtalyan şarkıcı Valley Latini'nin 5 ay önce çıkan "Illicit" isimli şarkısının video klibinden alıntı olduğu ortaya çıktı.

Bir kadının 2 erkekle evlendiği anlara ait görüntüler infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı

İtalya'da çok eşliliğin suç teşkil ettiği ve video klipte oynayan erkeklerin ise model olduğu öğrenildi.

Bir kadının 2 erkekle evlendiği anlara ait görüntüler infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı

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"Bir kadının 2 erkekle evlendiği anlara ait görüntüler infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı"
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"İtalya'da bir kadının aynı anda 2 erkekle evlendiğini gösteren video, sosyal medyada infial yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Ancak video, İtalyan şarkıcı Valley Latini'nin 5 ay önce çıkan "Illicit" isimli şarkısının klibinden alıntı olduğu ortaya çıktı. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

İtalya Dünya Haberler

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