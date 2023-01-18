Dünyada 'zombi insan' paniği! Çin, Kolombiya derken son görüntü Türkiye'de çekildi

Çin'de bir kadının seyahat ettiği metroda karşısındaki adamın yüzünü parçaladığı görüntüler, Kolombiya'da hastanede yatan bir gencin tuhaf hareketleri derken dünya "Zombi insan" iddiasıyla çalkalanmaya devam ediyor. Görüntülerin son adresi Türkiye olurken, internete düşen videoda genç bir kadının otomobilin önünde yerlerde süründüğü ve ilginç sesler çıkardığı anlar yer aldı. Kurgu olması muhtemel videoların yeni adresinin hangi ülke olacağı ise büyük merak konusu.

Sosyal medya "zombi insan" iddialarıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir metroda çekilen videoda, kadın yolcunun bir erkeğin üzerine atlayarak yüzünü parçaladığı görüntüler yer almıştı. Videodaki kadının darbeleriyle hastanelik olan adamın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, genç kadının yerlerdeki garip hareketleri ve saldırganlığı "Zombi insan" iddialarına neden olmuştu.

BİR GÖRÜNTÜ DE KOLOMBİYA'DAN

Çin'i kasıp kavuran iddianın ardından dün yeni bir görüntü ise Kolombiya'dan geldi. Hastaneye yatırılan genç bir adamın, yatağından doğrularak tuhaf hareketler yaptığı anların yer aldığı videoda, gitgide saldırganlaştığı ifade edilen adama sağlıkçıların sert şekilde müdahale ettikleri görüldü.

YERLERDE SÜRÜNÜP İLGİNÇ SESLER ÇIKARDI

Sosyal medyayı kasıp kavuran videoların yeni adresi ise Türkiye oldu. Paylaşım rekorları kıran videoda, genç bir kadının otomobilinin önünde toz toprak yerlerde sürüklendiği ve ilginç sesler çıkardığı görülüyor.

SOSYAL MEDYAYA HER GÜN YENİ BİR VİDEO DÜŞÜYOR

Kurgu olması muhtemel "Zombi insan" videolarına her gün bir yenisi eklenirken, yeni adresin hangi ülke olacağı ise büyük merak konusu.