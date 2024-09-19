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Bilişim Uzmanı Deniz Unay: MOSSAD'ın Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirmesi uçuk bir iddia

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Bilişim Uzmanı Deniz Unay Haberler.com stüdyosunda İsrail İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'ın, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının pillerine patlayıcı yerleştirdiği iddiasını yorumlayarak, "MOSSAD'ın Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirmesi çok uçuk bir iddia. Bir pilin içerisine ya da bir çağrı cihazının içerisine bomba yerleştirebilmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bilişim Uzmanı Deniz Unay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

MOSSAD, HİZBULLAH'IN ÇAĞRI CİHAZLARINA BOMBA YERLEŞTİREBİLİR Mİ?

MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi? sorusunu yanıtlayan Bilişim Uzmanı Deniz Unay, "MOSSAD'ın Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirmesi çok uçuk bir iddia. Bir pilin içerisine ya da bir çağrı cihazının içerisine bomba yerleştirebilmek mümkün değil. Belki şöyle olabilir, Hizbullah'ın içerisinde MOSSAD'ın elemanları varsa bu pillerin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Bu pil değişim sürecinde eğer çağrı cihazlarının içerisine, örnek veriyorum bir miktar barut konduysa yani çok az bir miktar pille beraber patlamanın şiddetini artıracak çok cüzi bir patlayıcı, kimyasal sıvı veya bir şey eklendiyse bu mümkün olabilir ama bunun uzaktan sinyal yoluyla bir bombaya dönüştürülmesi mümkün değil." dedi

Bilişim Uzmanı Deniz Unay: MOSSAD'ın Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirmesi uçuk bir iddia
Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya

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