Haberler

Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moritanya çölündeki izole bir köyde doğanların hepsinin görme engelli olması dikkat çekiyor. Bölge gezgin ve bilim insanlarının yoğun ilgisini çekerken, uzmanlar bölgenin izole yapısının hastalığın nesiller boyunca devam etmesinde etkili olduğu sonucuna vardı.

  • Moritanya'nın çölünde yer alan bir köyde neredeyse tüm halk görme engelli doğuyor.
  • Köydeki görme kaybı yüzyıllardır süregelen genetik bir bozukluktan kaynaklanıyor.
  • Köyün uzun süreli izolasyonu genetik bozukluğun nesiller boyunca aktarılmasına zemin hazırladı.

Moritanya'nın çölün derinliklerinde yer alan ücra bir köyü, dünyadaki en sıra dışı yaşam biçimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yüzyıllardır süregelen genetik bir bozukluk nedeniyle köy halkının neredeyse tamamı görme engelli. Bu benzersiz durum, bölgeyi bilimsel araştırmaların ve belgesel projelerinin odak noktası hâline getirdi.

Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

HAYAT GELENEKSEL YÖNTEMLERLE SÜRÜYOR

Elektrik, internet ve modern yaşamın temel ihtiyaçlarının bulunmadığı köyde hayat geleneksel yöntemlerle sürüyor. Dış dünyayla bağları oldukça sınırlı olan köylüler, nesiller boyunca geliştirdikleri pratiklerle gündelik yaşamlarını idame ettiriyor. Topluluk içindeki güçlü dayanışma, zorlu koşullara rağmen yaşamı mümkün kılıyor.

Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

UZUN SÜRELİ İZOLASYON BELİRLEYİCİ ROL OYNADI

Uzmanlar, köydeki görme kaybının kökenine yönelik araştırmalarda bölgenin uzun süreli izolasyonunun belirleyici rol oynadığını ifade ediyor. İzole yapının genetik bozukluğun nesiller boyunca aktarılarak bugünlere ulaşmasına zemin hazırladığı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

see diye bir dizi vardı aklıma o geldi.jason mamoa nin dizisiydi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalanmıştı! İşte istenen ceza
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay: Denizde erkek cesedi bulundu
title