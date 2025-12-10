Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Moritanya'nın çölün derinliklerinde yer alan ücra bir köyü, dünyadaki en sıra dışı yaşam biçimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yüzyıllardır süregelen genetik bir bozukluk nedeniyle köy halkının neredeyse tamamı görme engelli. Bu benzersiz durum, bölgeyi bilimsel araştırmaların ve belgesel projelerinin odak noktası hâline getirdi.

HAYAT GELENEKSEL YÖNTEMLERLE SÜRÜYOR

Elektrik, internet ve modern yaşamın temel ihtiyaçlarının bulunmadığı köyde hayat geleneksel yöntemlerle sürüyor. Dış dünyayla bağları oldukça sınırlı olan köylüler, nesiller boyunca geliştirdikleri pratiklerle gündelik yaşamlarını idame ettiriyor. Topluluk içindeki güçlü dayanışma, zorlu koşullara rağmen yaşamı mümkün kılıyor.

UZUN SÜRELİ İZOLASYON BELİRLEYİCİ ROL OYNADI

Uzmanlar, köydeki görme kaybının kökenine yönelik araştırmalarda bölgenin uzun süreli izolasyonunun belirleyici rol oynadığını ifade ediyor. İzole yapının genetik bozukluğun nesiller boyunca aktarılarak bugünlere ulaşmasına zemin hazırladığı belirtiliyor.