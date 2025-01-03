Trump göreve başlamadan Biden'a "İran'ı vuralım" planı sunuldu

Beyaz Saray, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Joe Biden'a İran'ın nükleer tesislerine yönelik potansiyel bir saldırının planlarını sundu. Planların İran'ın nükleer anlaşma görüşmelerinden hemen önce ortaya çıkması dikkat çekerken Biden'ın durumun aciliyeti konusunda kararsız olduğu ifade edildi.

BIDEN NİHAİ BİR KARAR ALMADI

CNN Türk'te yer alan habere göre sunumla ilgili birkaç hafta önce gizli bir brifing yapıldı. Yetkililerden biri yaptığı açıklamada, toplantının yeni bir istihbarata dayanmadığını ve Biden'ın nihai bir karar almadığını öne sürdü. Öte yandan bir başka kaynak, Biden'ın yeni bir başkan göreve başlamadan birkaç hafta önce böylesine dramatik bir askeri saldırıyı haklı çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna odaklandığını belirtti.

Kaynaklar Sullivan da dahil olmak üzere Biden'ın danışmanlarından bazılarının, İran'ın hava savunma ve füze yeteneklerinin zayıflatılmasının yanı sıra İran'ın bölgesel vekillerinin önemli ölçüde zayıflatılmasının, başarılı bir saldırı olasılığını artıracağına ve İran'ın misilleme yapma riskini ve bölgesel gerilimi azaltacağına inandığını öne sürdü.

BEYAZ SARAY YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Bir ABD yetkilisi, Sullivan'ın Biden'a bu konuda bir tavsiyede bulunmadığını, sadece senaryo planlaması yaptığını söyledi. Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Axious ise "Bir kaynağa göre ilginç olan, Biden'ın aciliyet sorusuna yoğunlaştığını ve İran'ın birkaç hafta içinde dramatik bir askeri saldırıyı haklı çıkaracak adımlar atıp atmadığını sorgulaması" notu düştü.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Plan tam da İran'ın Ocak'ta Avrupa ülkeleri arasında nükleer program görüşmelerinin hemen öncesinde geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ve üç Avrupa ülkesi arasındaki bir sonraki tur görüşmelerin 13 Ocak'ta Cenevre'de yapılacağını bildirdi.

İran, Kasım 2024'te İngiltere, Fransa ve Almanya ile tartışmalı nükleer programı hakkında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. ABD seçimlerinden bu yana ilk olan bu görüşmeler, Tahran'ın İran'ı BM nükleer gözlemcisi ile kötü işbirliği yapmakla suçlayan Avrupa destekli kararına tepkisinin ardından gerçekleşti. Tahran, karara, IAEA gözlemcisine zenginleştirme tesislerine daha fazla uranyum zenginleştirme santrifüjü kurmayı planladığını açıklayarak tepki gösterdi.