Biden, İsrail'e İran saldırısına karşı destek sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya misillemede bulunabileceği endişesi karşısında İsrail'e "sarsılmaz" destek sözü verdi.

Biden, İsrail'in Nisan ayı başında Suriye'deki İran konsolosluğunu vurmasının ardından İran'ın "önemli bir saldırı" tehdidinde bulunduğu uyarısı yaptı.

Biden, " İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail'in Şam'daki saldırısının İran'a yapılmış sayıldığını söyledi.

Hamaney televizyonda yayınlanan konuşmasında "Konsolosluğumuza saldırdıklarında bizim topraklarımıza saldırmış sayılırlar" dedi.

"Şeytani rejim cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır" diye ekledi.

Herhangi bir misilleme saldırısının nasıl olacağı bilinmiyor.

İran'ın İsrail'i doğrudan vurması çatışmanın daha da tırmanması riskini doğuracağı gibi, yorumcular İran'ın önemli bir çatışma için askeri kapasiteye sahip olmadığını söylüyor.

İran'ın, komşu Lübnan'dan İsrail'e sık sık küçük çaplı saldırılar düzenleyen Hizbullah gibi etkisindeki bir örgüt aracılığıyla saldırı düzenlemesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Uzmanlar ayrıca İran'ın İsrail'i bir siber saldırı ile hedef alabileceğini de öne sürüyor.

İran konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen saldırıda aralarında üst düzey İranlı askeri liderlerin de bulunduğu 13 kişi ölmüştü.

İran'ın Şam Büyükelçisi, saldırıda yedisi İran Devrim Muhafızları (IRGC) üyesi ve altı Suriye vatandaşı olmak üzere 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Öldürülenler arasında, IRGC'nin ülke dışındaki kolu Kudüs Gücü'nün önemli isimlerinden Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi de vardı.

İsrail saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak saldırının arkasında İsrail'in olduğu düşünülüyor.

Bölgedeki ABD ve İsrail güçleri yüksek alarm durumuna geçirildi.

Biden'ın açıklamaları Çarşamba günü Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile gazetecilere yaptığı konuşma sırasında geldi.

Biden, "Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran ve vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır; tekrar ediyorum, sarsılmazdır" dedi.

Biden'ın sözleri, verdiği bir röportajda Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmasından ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş stratejisine katılmadığını söylemesinden bir gün sonra geldi.

Biden röportajda Netanyahu için "Yaptığı şeyin hata olduğunu düşünüyorum, yaklaşımına katılmıyorum" dedi.

Biden, İsrail'in Gazze'de yedi insani yardım görevlisini öldürmesinin ardından Netanyahu ile sert bir telefon görüşmesi de yapmıştı.

Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısıyla başlayan ve yaklaşık altı aydır devam eden savaşta İsrail'in tutumuna ilişkin söylemini sertleştirdi ve Netanyahu'ya karşı artan hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD'li yetkililer İran'a, Biden ve Netanyahu arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının ABD'nin sert tepkisiyle karşılaşacağı mesajını vermeye çalışıyor.

Amerikan haber sitesi Axios'a göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak dışişleri bakanları gerilimi azaltmak amacıyla bu hafta İranlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakanlardan Biden'ın kıdemli Orta Doğu danışmanı Brett McGurk'ün gerilimin düşürülmesi gerektiğine dair mesajını iletmeleri istendi.