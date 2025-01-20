Üye Girişi
Haberler
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Dr. Ekrem Teymur: 'Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak'

Dr. Ekrem Teymur: "Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak"
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj

Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geldi. Biden, Trump'ı "Evine hoş geldin" diyerek karşıladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yemin töreni öncesi Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.Donald Trump ve Melania Trump, Joe Biden ile Jill Biden tarafından karşılandı.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Biden, Trump'ı "Evine hoş geldin" diyerek selamladı. Trump'ın Kongre'de yemin etmesinden önce dörtlü Beyaz Saray'da birlikte çay içecek.

BIDEN'DAN SON SELFIE

ABD Başkanlık görevi bugün sona eren Joe Biden da Beyaz Saray'da son kez eşi Jill Biden ile resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Biden paylaşımında, "Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika" ifadelerini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

47'İNCİ BAŞKAN YEMİN EDECEK

Donald Trump, bugün ABD'nin 47'inci başkanı olmak için yemin edecek. Yemin törenine Trump'ın aile üyelerinin yanı sıra eski ABD başkanları, onların aile üyeleri ve üst düzey teknoloji yöneticileri de katılacak. Eski ABD Başkanlarından Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın törene katılacağı bildirildi. Trump, 2021'deki Biden'ın yemin törenine katılmayarak bu geleneği bozmuştu.

First Lady Jill Biden, eski First Lady Laura Bush ve 2016 seçimlerini Trump'a karşı kaybeden eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da törene katılanlar arasında olacak. Ancak ABD medyasında yer alan haberlere ve ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski First Lady Michelle Obama törende yer almayacak.

Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
img

Ümit Özdağ'a soruşturma
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.