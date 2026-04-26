Beyaz Saray yemeğinde ateş açıldı: Trump yara almadı ve şüpheli gözaltında

Washington'daki Hilton'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde ateş açıldı. Donald Trump güvenli bir yere götürüldü ve yakalanan şüpheli Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, 25 Nisan akşamı yerel saatle 20.35 (TSİ 03.35) sıralarında meydana geldi. Önce silah sesleri duyuldu ve kısa süre sonra Gizli Servis ajanları Donald Trump'ın yanına koşarak onu, First Lady Melania Trump'ı, Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabinesini salondan çıkardı.

Donald Trump ilk açıklamasını yaklaşık yarım saat sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptı ve silahlı saldırgan olduğu iddia edilen kişinin "yakalandığını" belirtti.

ABD Başkanı ardından saldırının başlangıcını gösteren görüntüler ve şüphelinin fotoğrafını da yayımladı.

Trump, bir Gizli Servis görevlisinin çok yakın mesafeden vurulduğunu, ancak kurşun geçirmez yeleği sayesinde kurtulduğunu söyledi.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS de dahil olmak üzere ABD medyası, birden fazla kaynağa dayandırarak şüphelinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunu açıkladı.

CBS'in haberine göre Allen, Trump yetkililerini hedef aldığını söyledi.

Trump olaydan iki saat kadar sonra FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ile birlikte Beyaz Saray'dan bir basın toplantısı düzenledi.

Şüphelinin tek başına çalıştığına dair bir "izlenim" olduğunu söyledi.

Ardından California'nın Torrance kentindeki bir mülkte polis araması yapıldığı bildirildi.

Columbia Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin yargılamasının pazartesi günü federal mahkemede başlamasının planlandığını ifade etti.

Yemekte bulunan bir BBC muhabiri, "Hepimize çok uzun gibi gelen bir süre boyunca masaların altına sürünerek girdik" dedi.

Ayrıntılar geliyor...