Beyaz Saray: Türkiye'nin tepkisine rağmen NATO'nun, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağından eminiz - Haberler

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için düştüğü şerhin yankıları devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama ABD'den geldi.

"NATO'NUN İKİ ÜLKENİN ÜYELİĞİ KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARACAĞINDAN EMİNİZ"

Habertürk'ün Beyaz Saray açıklamasına dayandırdığı haberine göre; yapılan açıklamada "Türkiye'nin tepkisine rağmen NATO'nun, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağından eminiz" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EVET DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı basın toplantısında; Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin olarak, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" demişti.

"YAPICI MÜZAKERELERLE DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ"

Erdoğan'ın açıklaması sonrası bugün İsveç parlamentosunda konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu, yapacağımız yapıcı müzakerelerle çözeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.