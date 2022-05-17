Beyaz Saray: Türkiye'nin tepkisine rağmen NATO'nun, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağından eminiz - Haberler

Beyaz Saray: Türkiye'nin tepkisine rağmen NATO'nun, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağından eminiz
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için attığı adımlara terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle karşı çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" restinin ardından ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tepkisine rağmen NATO'nun, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağından eminiz" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için düştüğü şerhin yankıları devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama ABD'den geldi.
Habertürk'ün Beyaz Saray açıklamasına dayandırdığı haberine göre; yapılan açıklamada "Türkiye'nin tepkisine rağmen NATO'nun, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağından eminiz" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı basın toplantısında; Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin olarak, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" demişti.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası bugün İsveç parlamentosunda konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu, yapacağımız yapıcı müzakerelerle çözeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.