Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaşa girip girmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Trump, "Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. İran'a saldırı konusunda önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantının ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı oldu.

TRUMP, İRAN'LA İLGİLİ KARARINI İKİ HAFTA İÇİNDE VERECEK

Toplantının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Trump İran'a saldırıp saldırmama konusunda iki hafta içinde kararını verecek." ifadelerine yer verildi.

"İRAN İLE MÜZAKERELERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜKSEK"

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail'in saldırılarına İran'ın yanıt vermesi ile çatışmalar şiddetlendi. Bir haftası geride kalan çatışmalarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında kentlerde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in de İran'ın kritik kentlerine yönelik saldırıları devam etti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş

ABD ve İran doğrudan görüşmüş! Savaşın bitmesi için şartları çok net
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

YARIN CUMA BU ADAM GECE 2 VURABİLİR GÜVENİLMEZ BUNLARA.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

bu köpek e belli olmaz 2 hafta dediğine göre bu gece saldıracak

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

a... n oğğllu g..odumun civ Civi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

şimdi Trump tebrik ettim idareli 10-12 günlük erzak kaldı dedi , Trump 15 gün sonra karar vereceğiz dedi , İsrail’i de zikti tebrik ederim , Trump hastayı yatağında zikecek belli oldu .

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBALTAZAR:

YERSENİZ....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Amrabat için tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk tarihi transfer operasyonu
Başrolde Erdoğan ve Aliyev var! Afet konutu teslim törenine damga vuran 'Çocuk' diyaloğu

Erdoğan beklediği cevabı alamayınca Aliyev devreye girdi: Azdır, azdır
Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını Antalyaspor'a istiyor

Tek hedefi başarı! Fenerbahçe'nin yıldızını istedi
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.