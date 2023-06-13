ABD'den Türkiye'ye İsveç mesajı: Sözlerini tuttular

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararıyla Ankara'ya verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi. İsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmasında umutlu olduklarını belirten Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır." dedi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pierre, Türkiye'nin veto ettiği İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuştu.

"İSVEÇ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRDİ"

İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu." dedi.

"İSVEÇ GÜÇLÜ BİR SAVUNMA ORTAĞI"

İsveç'in yürürlüğe koyduğu "terörle mücadele yasasının da" buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır." ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine" inandıklarını ve bu konuda "umutlu olmaya devam ettiklerini" dile getirdi.