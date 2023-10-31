Beyaz Saray: ABD, 'Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini' desteklemeyecek

Beyaz Saray, Salı günü yaptığı bir açıklama ile ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına zorla yer değiştirilmesini desteklemediğini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki durumun hassasiyetini gözler önüne seriyor ve ABD'nin bu konudaki tavrını netleştiriyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, " Gazze'deki sivillerin ve ayrılmak isteyenlerin güvenli geçişine yönelik çabaları destekliyoruz ve Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini desteklemeyeceğimizi açıkça belirtiyoruz." dedi.

Biden yönetimi, özellikle ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanarak, Gazze'den ayrılan kişilerin güvenli geçişini garanti etmek istiyor.

Kirby, ABD'nin su ve yakıt dağıtımı da dahil olmak üzere temel hizmetlerin yeniden başlaması için baskı yapmaya devam ettiğini söyledi.

"Mevcut stokların tükenme noktasına gelmesi nedeniyle önümüzdeki saatlerde ve günlerde yakıt burada kritik önem taşıyacak" dedi.

İsrail ablukası, Gazze'de artan sivil kayıplarının yanı sıra, bölgenin yakıt, elektrik ve su kaynaklarından da kesilmesine neden oldu.

Son 24 saatte 66 kamyonun gıda, su ve ilaç dahil hayat kurtaran insani yardımlarla Gazze'ye girdiğini kaydetti.

Kirby, "İçeri girmesi gerekenle karşılaştırıldığında bu çok az bir miktar ve bu kadar çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugün düzinelerce kamyonun daha temizlenmesi bekleniyor" dedi.

BM başkanı Antonio Guterres Salı günü, acil insani ateşkes ve "Gazze'de ortaya çıkan felaketin yarattığı acil ihtiyaçların karşılanması" için "engelsiz insani erişim" talebini yineledi.

"Bu noktaya kadar Gazze'ye girmesine izin verilen insani yardım düzeyi tamamen yetersiz ve Gazze'deki insanların ihtiyaçlarıyla orantılı değil, bu da insani trajediyi daha da artırıyor" diye uyardı.

İsrail ordusu, Filistin direniş grubu Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısından bu yana aralıksız hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırılarını genişletti.

O tarihten bu yana çatışmalarda 8 bin 525'i Filistinli ve 1 bin 538'i İsrailli olmak üzere 10 binden fazla kişi öldürüldü.