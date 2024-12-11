Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Rusya'dan 'Esad güvende' açıklaması

Rusya'ya kaçan Esad'dan yeni haber
Esad devrilince Türkiye'de 'Suriyeliden satılık' ilanları arttı

Esad devrilince Türkiye'de ilanlar arttı

Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunması ve eve dönebilmesi noktasında Türkiye ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklamalarını hatırlatan Jean-Pierre, Suriye'de geçiş süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"SURİYELİ TÜM GRUPLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Beyaz Saray Sözcüsü, "Suriye halkına bu geçiş sürecinde destek olmak için elimizden geleni yaparken, arabulucular da dahil olmak üzere Suriyeli tüm gruplarla temas halindeyiz" dedi.

Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruzBeyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre.

"HTŞ'NİN EYLEMLERİNE BAKARAK İLERLEYECEĞİZ"

Jean-Pierre, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) söylemlerinin farkında olduklarını, takip ettiklerini ancak daha önemlisi bu geçiş sürecinde HTŞ'nin ve diğer unsurların eylemlerine bakarak ilerleyeceklerini ifade etti.

ABD'Lİ GAZETECİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'li sözcü, 2012 yılında Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın bulunabilmesi ve serbest kalabilmesi için Biden yönetimi olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve bu konunun kendileri için önemli bir öncelik olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruzABD'li gazeteci Austin Tice.

"TICE'IN HAYATTA OLDUĞUNDAN UMUTLUYUZ"

Jean-Pierre, "Bunu Başkan'dan da duydunuz, Tice'ın hayatta olduğundan umutluyuz. Onun bulunması ve eve dönebilmesi noktasında Türklerle ve diğerleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İÇ SAVAŞI TAKİP EDERKEN KAÇIRILMIŞTI

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırılmıştı. Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Kaynak: AA / Dünya
img

HGS uygulamasına siber saldırı
img

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"
img

Deri kıyafetli paylaşımı beğenilmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.