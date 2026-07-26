Berlin Onur Yürüyüşü'ne Kanlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, 29 Yaralı, Şüpheli İslamcı Bağlantılı

Cumartesi gecesi Berlin Onur Yürüyüşü etkinliğinde bir minibüsün kalabalığın arasına sürülmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, en az 29 kişi de yaralandı. Yetkililer olayın muhtemelen "İslamcı terör saldırısı" olduğunu belirtiyor. Polis, Alman başkentinde şüpheliyi yakalamak için yoğun bir arama başlattı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, olayı "iğrenç" bir saldırı olarak kınadı. Şu ana kadar bildiklerimiz şunlar: Berlin Onur Yürüyüşü saldırısında neler oldu?Saldırı yerel saatle yaklaşık 22: 00'de gerçekleşti. Berlin'deki polise, başkentte düzenlenen bir Onur Yürüyüşü etkinliğinde beyaz bir aracın kalabalığın içine sürüldüğü ihbarı yapıldı. Yüz binlerce insan, her yıl düzenlenen etkinlik için, simgesel Brandenburg Kapısı yakınlarındaki Tiergarten parkında toplandı. Olayda bazı kişiler de bıçaklandı; yetkililer kullanılan bıçağın pala olabileceğini düşünüyor.Kısa bir süre sonra, Onur Yürüyüşü etkinliği iptal edildi. Organizasyon yetkililerinin sahneye çıkıp kalabalığa çıkışlara doğru yürümeye başlamalarını söylemesiyle gösteri aniden sona erdirildi. Kalabalığa duyuru yapılırken, sahnedeki büyük bir ekrana "tahliye" kelimesi yansıtıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve doğruluğu teyit edilmemiş videolarda, acil müdahale araçları olay yerine hızla yaklaşırken, büyük kalabalıkların olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Yerel saatle yaklaşık 01: 00'te polis, bir kadının öldüğünü ve çok daha fazla kadının yaralandığını doğruladı.Kısa bir süre sonra polis, saldırıda kullanıldığı düşünülen aracın bir ağaca çarpmış halde bulunduğunu doğruladı.

Saat 03: 30 civarında polis, sosyal medya platformu X'te, İslamcı bağlantıları olan bir şüpheliyi tespit ettiklerini açıkladı. Henüz herhangi bir tutuklama yapılmadı veya bir neden belirtilmedi.Arama alanı tüm şehri kapsayacak şekilde genişletildi ve çevre Alman eyaletlerinden gelen polis memurları da dahil olmak üzere binlerce polis görevlendirildi.Pazar günü, polis memurları, şüphelinin evi olduğu söylenen Berlin'in Tiergarten semtindeki bir apartman önünde nöbet tuttu. Berlin Onur Yürüyüşü saldırısının şüphelisi kim?Polis, şüphelinin Lübnan asıllı Alman vatandaşı 21 yaşındaki Abdul Ballout olduğunu açıkladı.Yetkililer, zanlının polis tarafından tanındığını ve bir dizi suç işlediğini belirtti. Daha önce bir yıl on ay hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının şartlı tahliyeye dönüştürüldüğü açıklandı.İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, şüphelinin radikalleştiğini söyledi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, kendisi IŞİD destekçisi ve geçmişte örgüte katılmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.Alman medyasında yer alan polis kaynaklarına göre, 2025 yılında Lübnan'a seyahat etmiş ve Berlin'e dönüşünde tutuklanmıştı. Mayıs 2026'ya kadar tutuklu yargılanmış ve radikalleşmeyi önleme programına katılma emri verilmişti. Parkta terk edilmiş halde bulunan araçla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Zanlının fotoğrafı yayınlandı ve geniş çaplı bir arama başlatıldı, ancak polis, olayda kullanılan araçtan bir veya daha fazla kişinin kaçmış olabileceğini, yani ek şüphelilerin olabileceğini de belirtti. Polis açıklamasında, saldırıda çok sayıda kişinin bıçaklı saldırılarda yaralandığı bildirildi.

Polis, halktan bilgi vermelerini istedi ancak silahlı ve tehlikeli olduğuna inanılan şüpheliyle iletişime geçilmemesi konusunda uyardı. Saldırı sırasında, zayıf ve yaklaşık 1.88 metre boyunda olduğu belirtilen Ballout'un siyah kapüşonlu bir üst ve beyaz pantolon giydiği tahmin ediliyor. Saldırı nerede gerçekleşti?Saldırı, Brandenberg Kapısı yakınlarındaki popüler Tiergarten parkında gerçekleşti. Etkinliğe çok sayıda insan ve kortej katıldı. Etkinlik, şehir içinden geçtikten sonra Tiergarten parkından, Zafer Sütunu anıtının yanından ve Brandenberg Kapısı'na doğru ilerledi. Berlin polisi, parkın büyük bir bölümünü ormanlık alandan geçen uzun bir patika olan Ahornsteig'de aracın insanlara çarptığını açıkladı. Avrupa liderleri saldırıyı kınadılar.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kurbanlara üzüntülerini ileterek, Onur Yürüyüşü'nün "AB'nin temel değerleri olan özgürlük, haysiyet ve eşitliği" temsil ettiğini söyledi."Herkes korkmadan yaşayabilmeli, sevebilmeli ve haklarını savunabilmeli" diye yazdı sosyal medyada.Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Hollandalıların "Alman komşularıyla omuz omuza" olduğunu söylerken, İtalya Başbakanı Georgia Meloni de "dayanışma ve içten sempati" ifadelerini kullandı.İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting olayı "kesinlikle korkunç bir felaket" olarak nitelendirerek, düşüncelerinin ve dualarının Alman halkıyla olduğunu sözlerine ekledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .