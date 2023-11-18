Berlin'de Filistin'le Dayanışma Yürüyüşü

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, " Filistin'le Dayanışma Yürüyüşü" düzenledi.

Almanya'da binlerce Filistin destekçisi, "Filistin'le Dayanışma Yürüyüşü" düzenledi. Alman liderlerin her fırsatta İsrail'e olan desteğini yinelemesinin aksine binlerce kişi başkent Berlin'de toplandı. Berlin'in Ana Tren İstasyonu (Hauptbahnhof) yakınlarında başlayan ve Zafer Anıtı'na (Siegessule) kadar devam eden yürüyüşe, Almanya'nın farklı bölgelerinden de katılım sağlandı. Organizatörler, Berlin-Tiergarten bölgesindeki Zafer Anıtı'na doğru sessiz bir matem yürüyüşü yapmak istediklerini duyurdu.

Yürüyüş öncesinde yapılan açıklamalarda, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğine dikkat çekilerek, "Hükümetimiz tarafından temsil edilmediğimizi düşündüğümüz için buradayız. Savaştan zarar gören insanların sesi olmak için buradayız. Filistin ve İsrail'deki insanlar için barış istiyoruz. Filistin halkına özgürlük istiyoruz. Çocukların üzerine bomba atmak suçtur" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırıları sırasında hayatlarını kaybedenler için dua okunmasının ardından göstericiler yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında "Gazze'de binlerce çocuk ölüyor", "Katliamı durdurun, savaşı durdurun", "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı. Dayanışma gösterisine doktorlar ve sağlıkçılar da destek verdi. Sağlıkçılar da üzerinde "Hastanelerin boşaltılması ve bombalanması savaş suçudur", "Acil ilaçlara ambargo getirilemez" yazılı pankartlar açtı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yol buyunca Filistin bayraklarının yanında Türk bayraklarının da taşındığı görüldü. - BERLİN