İsrailli bakan Sumud Filosu'ndaki aktivistlere 'terörist' diyerek hakaret etti

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri baskın düzenledi. Baskında teknelere el konuldu, aralarında 48 Türk'ün de bulunduğu çok sayıda aktivist gözaltına alınarak Aşdod limanına getirildi.

BEN GVIR AKTİVİSTLERE "TERÖRİST" DEDİ

İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere, İsrail hapishanelerine nakledilmeyi beklediği sırada defalarca "Terörist" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Gvir aktivistlerin teknede silah bulundurduklarını iddia ederken esir alınan Sumud Filosu aktivistleri, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Ben Gvir, "Hepiniz teröristsiniz. Katilleri destekliyorsunuz, Gazze'yi destekliyorsunuz, teröristleri destekliyorsunuz. Sizler terör destekçisisiniz. Burada insani yardım yok." ifadelerini kullandı.

FİLONUN EN KÜÇÜK GEMİSİ TEK BAŞINA GAZZE'YE İLERLİYOR

Gazza ablukasını delmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun en küçük gemisi Marinette İsrail'in müdahalesinden kurtularak tek başına Gazze'ye ilerliyor. Teknedeki aktivistlerden Sinan Akınotu CNN Türk'e yaptığı açıklamada, motor arızasından dolayı filoyu 100 mil geriden takip ettiklerini ve bundan dolayı dün akşamki İsrail saldırıdan kurtulduklarını açıkladı. Akılotu, "Dua edelim inşallah İsrail'in gözleri kör olur, bizi görmeden İnşallah Gazze'ye ulaşırız" dedi.

"TÜRK AKTİVİSTLERİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SERBEST BIRAKILMALARI BEKLENİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk aktivistlerle ilgili, "Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır. İsrail'deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi: "(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"

Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar dışında tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı alıkoyulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

ELE GEÇİRİLEN GEMİLER BELLİ OLDU

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.