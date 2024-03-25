Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK PAÇAVRALARI İLE KONVOY YAPTILAR

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.