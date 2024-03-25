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Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede

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Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK PAÇAVRALARI İLE KONVOY YAPTILAR

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede

Kaynak: AA / Dünya

Belçika Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

YILMAZ İÇELLİOĞLU:

Yasaklı suç ve terör örgütlerinin gösterilerine izin vermek te suça teşvik ve desteğe girer,bu insan haklarıyla açıklanamaz,o zaman Moskova'da konser salonunu basıp yakan örgütte gösteri yapsın,iş mi bu ?

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Verdik y gorduk etkiyi:

Yakinda turkiyede de yasanabilecek olan durum

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Selim Güler:

Avrupada israel karsiti yürüyüslere izin verilmiyorda bu terör örgütlerine demokrasi var diye izin veriyorlar.Tam bir ciftte standart uyguluyorkar bunlarin gercek yüzü bu

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Özgür kurt:

Türkiye yetmiyor ordada birbrinize giriyorsunuz ayıp Avrupalılar gülüyor Türk vatandaşları kavga ediyor diye.

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murat:

Kalaşnikov silahlar bile patlıyor durum kötüye gidyor gibi burda siren sesleri durmuyor

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