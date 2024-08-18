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Belarus, Ukrayna sınırına asker kaydırdı

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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus-Ukrayna sınırına 120 binden fazla asker yerleştirdiğini belirterek, birliklerin sınırı geçmeye çalışmasında büyük kayıplara uğrayacağını söyledi.

(ANKARA) - Belarus, 120 binden fazla Ukrayna askerinin konuşlandığı Belarus-Ukrayna sınırına ordusunun yaklaşık üçte birini kaydırdı. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Belarus-Ukrayna sınırı daha önce hiç olmadığı kadar mayınlı" diyerek, birliklerin sınırı geçmeye çalışmasında büyük kayıplara uğrayacağını söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün bir televizyon kanalındaki röportajda, Ukrayna'nın Belarus-Ukrayna sınırına 120 binden fazla asker yerleştirdiğini belirtti. Belarus medyasında yer alana haberlere göre Lukaşenko, "Ukrayna'nın saldırgan politikalarını görünce askerlerimizi oraya getirdik ve tüm sınır boyunca -savaş, savunma durumunda olacağı gibi- belirli yerlere yerleştirdik" dedi. Lukaşenko sınırın daha önce hiç olmadığı kadar mayınlı olduğunu belirterek, "Böyle bir mayınlamanın olduğu yerde hiç savaş olmadı. Yakın zamanda öğrendiğime göre Ukraynalılar mayınlarında kendilerini havaya uçuruyorlar. Çünkü bazen sarhoş olduklarında haritaları, mayın tarlaları olmadan, tüm normları ve kuralları ihlal ederek mayın döşüyorlar. Şimdi sınırı geçmeye çalışmaları halinde büyük kayıpları olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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