Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Rusya'da ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Bir annenin öz çocuğuna yaptığı akılalmaz davranış adeta infial yarattı.

DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya platformu TikTok'ta içerik üreten Anna Saparina isimli kadın, oğlunu vakumlu plastik bir torbanın içine yerleştirip havayı pompa yardımıyla çektiği anları kayda aldı. Çocuk, birkaç saniye içinde nefessiz kalmaya başlayınca çığlık atarak yardım istedi.

MİLYONLARCA İZLENME ALIYOR

Video, "3 haftalık hastalık iznindeyken..." notuyla paylaşılınca tepkiler daha da büyüdü. Saparina'nın, anne-babalığa dair videolar paylaştığı popüler bir kanalı olduğu ve içeriklerinin milyonlarca izlenme aldığı biliniyor.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, Rus sosyal medya platformlarında kadın hakkında soruşturma başlatılması çağrıları yükseldi. Rus haber sitesi Life'ın aktardığına göre çocuk koruma birimleri, anne hakkında davranışının çocuğun yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle resmî soruşturma başlattı.