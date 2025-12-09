Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Rusya sosyal medya fenomeni anne, beğeni uğruna 'pes dedirten' bir eyleme imza attı. Oğlunu koyduğu vakumlu torbanın havasını çektiği anları kayda alıp paylaşa kadına tepki yağdı; çocuk koruma birimleri soruşturma başlattı.
- Rusya'da Anna Saparina adlı bir anne, oğlunu vakumlu plastik torbaya hapsedip havayı pompayla çekerek video kaydetti.
- Rus çocuk koruma birimleri, annenin davranışının çocuğun yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle resmî soruşturma başlattı.
- Anna Saparina'nın TikTok'ta anne-babalık içerikleri paylaşan popüler bir kanalı var ve videoları milyonlarca izlenme alıyor.
Rusya'da ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Bir annenin öz çocuğuna yaptığı akılalmaz davranış adeta infial yarattı.
DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER
Sosyal medya platformu TikTok'ta içerik üreten Anna Saparina isimli kadın, oğlunu vakumlu plastik bir torbanın içine yerleştirip havayı pompa yardımıyla çektiği anları kayda aldı. Çocuk, birkaç saniye içinde nefessiz kalmaya başlayınca çığlık atarak yardım istedi.
MİLYONLARCA İZLENME ALIYOR
Video, "3 haftalık hastalık iznindeyken..." notuyla paylaşılınca tepkiler daha da büyüdü. Saparina'nın, anne-babalığa dair videolar paylaştığı popüler bir kanalı olduğu ve içeriklerinin milyonlarca izlenme aldığı biliniyor.
YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, Rus sosyal medya platformlarında kadın hakkında soruşturma başlatılması çağrıları yükseldi. Rus haber sitesi Life'ın aktardığına göre çocuk koruma birimleri, anne hakkında davranışının çocuğun yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle resmî soruşturma başlattı.