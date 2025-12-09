Haberler

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı Haber Videosunu İzle
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya sosyal medya fenomeni anne, beğeni uğruna 'pes dedirten' bir eyleme imza attı. Oğlunu koyduğu vakumlu torbanın havasını çektiği anları kayda alıp paylaşa kadına tepki yağdı; çocuk koruma birimleri soruşturma başlattı.

  • Rusya'da Anna Saparina adlı bir anne, oğlunu vakumlu plastik torbaya hapsedip havayı pompayla çekerek video kaydetti.
  • Rus çocuk koruma birimleri, annenin davranışının çocuğun yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle resmî soruşturma başlattı.
  • Anna Saparina'nın TikTok'ta anne-babalık içerikleri paylaşan popüler bir kanalı var ve videoları milyonlarca izlenme alıyor.

Rusya'da ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Bir annenin öz çocuğuna yaptığı akılalmaz davranış adeta infial yarattı.

DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya platformu TikTok'ta içerik üreten Anna Saparina isimli kadın, oğlunu vakumlu plastik bir torbanın içine yerleştirip havayı pompa yardımıyla çektiği anları kayda aldı. Çocuk, birkaç saniye içinde nefessiz kalmaya başlayınca çığlık atarak yardım istedi.

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

MİLYONLARCA İZLENME ALIYOR

Video, "3 haftalık hastalık iznindeyken..." notuyla paylaşılınca tepkiler daha da büyüdü. Saparina'nın, anne-babalığa dair videolar paylaştığı popüler bir kanalı olduğu ve içeriklerinin milyonlarca izlenme aldığı biliniyor.

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine, Rus sosyal medya platformlarında kadın hakkında soruşturma başlatılması çağrıları yükseldi. Rus haber sitesi Life'ın aktardığına göre çocuk koruma birimleri, anne hakkında davranışının çocuğun yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle resmî soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba

Oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba
17 futbolcusu bahis cezası alan kulübün teknik direktörü, vali ve belediye başkanından yardım istedi

17 futbolcusu bahis cezası aldı! Sahaya çıkaracağı bir takımı bile yok
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Dev derbinin tarihi açıklandı
title