Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini değiştirmek zorunda kaldı

Amerika'da yaşayan genç bir çift, kızlarının beşiğinin yanından geçen hayaletimsi bir figürü ve bebeğinin yanaklarında beliren üç derin mor çizik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çift, güvenlik kamerası kayıtlarında bebeğin beşiği yanından hızla geçen ve sonra kaybolan bir erkek figürü keşfetti. Paranormal aktivite araştırmacıları da evde 'paranormal aktivite' olduğunu doğruladı.

Amerika'da genç bir çift, bebeklerinin yüzünde morluk oluşmasından sonra bebek odasının güvenlik kamerasına baktı. Kamerada, bebeğin etrafında dolaşan bir erkek hayalet figürü dolaştığını gören çift evlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Anne Heather Brough, bir yaşındaki bebeği Lily Higgins'ı bir süre uyuduktan sonra uyandırdı ve onu aşağıya indirdiğinde, bebeğinin yanaklarında üç derin mor çizik olduğunu gördü. İlk önce bebeğin uyurken kendini tırmaladığını düşündü fakat güvenlik kamerası görüntülerine bakınca , bir erkek figürünün Lily'nin beşiğinin yanından hızla geçip havada kaybolduğunu gördü. Çift, evlerinden uzaklaşmak için "perili" evi terk etmeyi seçti.Araştırmacılar evde "paranormal aktivite" olduğunu doğruladı.

Anne'nin kayınvalidesi Kris, eski ev sahibi kadının, kalça kırığı sonrası evin merdivenin altında hayatını kaybettiğini söyledi.

Kris, ayrıca evde tek başına olduğu sıralarda, zaman zaman gülme sesleri duyduğunu hatta bir erkek bağırma sesi de duyduğunu iddia etti.

Eve gördükleri hayaletin ne olduğunu bilmediklerini söyleyen Kris, eski bir çiftlik evi olan evin ölen eski sahibinin ölmüş olan kız kardeşi için evi inşa ettiğini söylendiğini belirtti. Kris, hayaletin ana kaynağının ne olduğunu ortaya çıkarmak için inceleme yapacaklarını söyledi.