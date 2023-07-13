Batı Darfur'da 87 Kişinin Toplu Mezarı Bulundu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), geçen ay Batı Darfur'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından öldürülen ve toplu mezara gömülen 87 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. OHCHR'dan yapılan açıklamada, yerel halkın cesetleri toplu mezarlara atmaya zorlandığı vurgulanarak, 'Öldürülenlerin şehrin mezarlıklarından birinde uygun bir şekilde gömülmesine izin verilmedi. Kaynaklara göre 20 Haziran'da en az 37 ceset, El-Cuneyna'nın batısındaki Merkez İhtiyat Polisi karargahının yaklaşık iki ila dört kilometre kuzeybatısındaki Ranga bölgesinde, Al-Turab Al Ahmar adı verilen açık alanda yaklaşık bir metre derinliğindeki toplu mezara gömüldü. Aynı bölgeye 21 Haziran'da 50 ceset daha gömülmüştü. Gömülenler arasında 7 kadın ve 7 çocuk cesedi de bulunuyordu' denildi.