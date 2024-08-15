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Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu

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İran'da başörtüsü takma zorunluluğunu yerine getirmediği gerekçesiyle 31 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın polisler tarafından sırtından vuruldu. Olayın ardından 3 haftadır hastanede tedavisi devam eden kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İran'ın Nur şehrinde 31 yaşındaki Arezoo Badri isimli kadın, bir arkadaşıyla birlikte evine giderken başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle polis memurları tarafından durdurulmak istendi. Polisin hoparlör aracılığıyla durmalarını istediği kadınlar, korkuya kapılarak yollarına devam etti.

Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTILAR

Bu esnada silahına davranan polis, önce aracın tekerleğine sonra da kapısına ateş etti. Bu esnada seken kurşunlardan biri Badri'nin sırtına isabet etti. Yaralanan kadın, çevredekiler tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı.

Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tahran'daki Vali-i Asr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadının akciğer ve omuriliğinde ciddi hasarlar oluştu. Talihsiz kadının durumu ciddiyetini korurken, İran polisi hastane çevresinde ciddi önlemler aldı.

Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu

AKILLARA AMİNİ'Yİ GETİRDİ

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ailesiyle birlikte ziyaret ettiği başkent Tahran'da "örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra şüpheli bir biçimde yaşamını yitirmesi o dönem büyük yankı uyandırmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

3-sayfa Çocuk Dünya İran İran İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Kadın Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Nurettin Şimşek:

Kanunlara uymalı.Kanun yoksa kaos olur.Cezadi bu olmalıydı

24
127
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Feyyaz c:

Siz busunuz işte gücünüz anca bir kadına yetiyor. Sıkıyorsa o silahı israile doğrult.

82
13
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Mengele:

Diyelimki türkiyede aynisi oldu ne olur acaba hic bir sey olmaz polis terfiye edilir komiser veya bas komiser olur

24
25
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Doğrucu:

İslamdan uzak dur.. huzur bulll…

13
21
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Doğrucu:

İslamdan uzak dur huzur bul.. artık böyleee bir daha asla islam islamcılarla selamlaşmak bile yok..

13
21
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