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'Almanya'nın en çok aranan kadını' böyle teslim oldu! Çaldığı paranın akıbeti ise bilinmiyor

Dünya Haberleri

Geçen yıl çalıştığı para nakil şirketinden 1 milyon euro çalarak kaçan Mirnesa isimli kadın, Almanya'ya dönerek teslim oldu. Başına 37 bin 500 euro ödül konan kadının çaldığı parayı ne yaptığı ise bilinmiyor.

" Almanya'nın en çok aranan kadını" olarak lanse edilen ve geçen yılın sonlarında çalıştığı para nakil şirketinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karışan 42 yaşındaki Mirnesa S. haftalar sonra ortaya çıktı.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'de yer alan haberde Mirnesa'nın Stuttgar Havalimanı'na dün iniş yaptığı ve polislere teslim olduğu açıklandı. Polis tarafından sorgulanan Mirnesa'nın kayıp 1 milyon euro ile ne yaptığı incelenirken paranın şu an nerede olduğunun bilinmediği de belirtildi. Bild'e konuşan kaynaklar Mirnesa'nın polise yeterli bilgi sunmadığını da öne sürdü.

Başına 37 bin 500 euro ödül konan kadın teslim oldu! Çaldığı paranın akıbeti ise bilinmiyor

Ekim 2022'de soygunu gerçekleştiren Mirnesa'nın kayıplara karışması sonrasında insan avı başlamıştı. Bild'e konuşan baş müfettiş Ilona Bonn, "Bütün Avrupa'dan 180'den fazla ihbar geldi. Fakat bunlar sonuçsuz kaldı ve kadını bulamadık" dedi.

Başına 37 bin 500 euro ödül konan kadın teslim oldu! Çaldığı paranın akıbeti ise bilinmiyor

1 milyon euro ile kayıplara karışan Mirnesa'nın başına 37 bin 500 euro ödül konmuştu.

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