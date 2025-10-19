Basın İlan Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Delibaş getirildi

Basın İlan Kurumu'nda (BİK) son günlerde süren yönetim hareketliliği, yeni atamalarla birlikte tamamlandı. Kurumda üst kademe değişiklikleri, dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısıyla netlik kazandı.

GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNE ABDULKADİR ÇAY GETİRİLDİ

BİK'teki değişim süreci, Genel Müdür Cavit Erkılınç'ın emekliye ayrılmasıyla başladı. Boşalan genel müdürlük koltuğuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Abdulkadir Çay atandı.

YÖNETİM KURULU, YENİ YARDIMCISINI BELİRLEDİ

Genel müdürlük atamasının ardından bugün toplanan Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, ikinci önemli karara da imza attı. Kurumun farklı birimlerinde uzun yıllar görev yapan ve kurum içi deneyimiyle tanınan İbrahim Delibaş, Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

YENİ YÖNETİMLE BİRLİKTE YENİ HEDEFLER

Deneyimli kadrosuyla dikkat çeken yeni yönetimin, BİK'in çalışma alanlarını güçlendirmesi ve kurumun hedeflerine ulaşmasında etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Böylece Basın İlan Kurumu'nda, Çay ve Delibaş'ın görev aldığı yeni bir dönem resmen başlamış oldu.